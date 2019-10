Draghi super ma il cavallo non ha bevuto

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Marioè l’uomo delle crisi, quello che ti riacciuffa dal pozzo in cui sei precipitato e ti indica la strada, quello che quando la speranza ha abbandonato gli altri lui sa cosa fare. Si potrebbe quasi dire che nella sua trentennale carriera questo è stato il suo vero mestiere. Nel 1992 da direttore generale del Tesoro ha contribuito ad affrontare il più grande shock finanziario mai capitato all’Italia, nel 2006 è stato chiamato alla guida della Banca d’Italia per risollevarne la reputazione caduta fin troppo in basso durante il regno di Antonio Fazio, nel 2012 come presidente della Bce ha salvato l’euro dall’autodistruzione. Quando la prossima settimana, raccolte le sue ultime cose, uscirà definitivamente dal suo ufficio al 40mo piano della Eurotower, dire che lascerà un vuoto è dir poco. Al momento di ...

