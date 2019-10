Trovati 39 cadaveri all’interno di un camion a est di Londra  Si tratterebbe di migranti

Gran Bretagna - Trovati 39 cadaveri nel container di un tir proveniente dalla Bulgaria : Trentanove cadaveri ammassati in un conteiner di un camion. È quello che ha trovato la polizia britannica in un parco industriale a Grays, a est di Londra. Il tir proveniva probabilmente dalla Bulgaria, ed era al Waterglade Industrial Park. A chiamare gli agenti, intorno all’1 e 40 della notte, è stata l’ambulanza. La polizia ha arrestato il camionista. Si tratta di un uomo di 25 anni, originario dell’Irlanda del Nord. I media ...

Gran Bretagna - Trovati 39 cadaveri dentro un camion Si tratterebbe di migranti : Si tratterebbe di miGranti: il mezzo proveniva dalla Bulgaria. Tra le persone morte c’è anche un adolescente. Alla guida c’era un 25enne dell’Irlanda del Nord

Regno Unito - Trovati 39 cadaveri in un camion : arrestato l'autista : Lo sconcertante ritrovamento nella zona industriale di Grays, cittadina del Regno Unito. Tra le vittime anche un adolescente...

Essex. Trentanove cadaveri Trovati nel container di un automezzo : Una scoperta macabra. Trentanove corpi sono stati trovati nel container di un automezzo in un sito industriale dell’Essex, nel sud-est

Regno Unito - scoperta choc in un container : Trovati 39 cadaveri - fermato camionista : Come confermato dalla polizia, la scioccante scoperta è stata fatta a Thurrock, nell'Essex, nella notte tra martedì e mercoledì. Il camion che trasportava il container sarebbe arrivato in Regno Unito dalla Bulgaria, fermata la persona che era al guida del mezzo pesante.Continua a leggere

Pistoia : non tornano a casa - marito e moglie Trovati cadaveri in auto nel dirupo : Dei due coniugi si erano perse le tracce già da diverse ore, i familiari non li avevano visti tornare a casa ed avevano fatto scattare l'allarme. Erano partite le ricerche ma poco dopo alcuni conoscenti hanno scoperto la loro vettura giù in un dirupo dove l'auto si era schiantata contro un albero.Continua a leggere

Incidente Paternò - auto contro spartitraffico : morti 4 giovani - i cadaveri Trovati sull’asfalto : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Choc nel Napoletano - riTrovati due cadaveri in un appartamento : è omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...

Choc nel Napoletano - riTrovati due cadaveri in un appartamento : ipotesi omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...

Messico - resti umani Trovati in un pozzo : erano chiusi in sacchi della spazzatura. Autorità : “Per ora ricomposti 44 cadaveri smembrati” : I media messicani lo hanno ribattezzato “el pozo de los horrores“. resti umani, come “teste e torsi”, che potrebbero appartenere a centinaia di cadaveri, sono stati infatti trovati dalle Autorità dello Stato di Jalisco, nel sud-ovest del Messico, in aperta campagna, gettati in quella che è a tutti gli effetti una fossa comune, profonda una ventina di metri. Centinaia i morti fatti a pezzi che sarebbero stati sotterrati, ...

Orrore in Messico : almeno 44 cadaveri Trovati smembrati in un pozzo in 119 buste : È sempre più cruenta la guerra tra bande rivali del narcotraffico in Messico: le autorità dello Stato di Jalisco (sudovest) hanno scoperto in un pozzo in aperta campagna - nel comune di Zapopan, alle porte di Guadalajara - i resti umani di quelli che potrebbero essere centinaia di cadaveri: il condizionale è d’obbligo perché prima di essere sotterrati i corpi sono stati fatti a pezzi e finora le ...

I cadaveri di uno uomo e una donna sono stati Trovati in un hotel a Carpi : I Carabinieri di Modena hanno aperto un'indagine in seguito al ritrovamento dei cadaveri di una coppia in un albergo di...

Carpi - i cadaveri di una coppia Trovati in una stanza di un hotel : ipotesi omicidio-suicidio : Due cadaveri nella stanza di un albergo a 4 stelle alla periferia di Carpi, nel Modenese. Uno scenario “chiaro”, lo definiscono i carabinieri, intervenuti sul posto assieme alla Scientifica: dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio, ma le verifiche sono in corso. I due cadaveri sono di una coppia, un uomo e una donna, e gli investigatori hanno già escluso che si tratti della coppia ...