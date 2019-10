Trapani | mamma scomparsa | ' Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) (Adnkronos) - Con una delle ex la relazione é durata circa cinque anni. In quei cinque annisarebbe sempre stato violento con la donna, ogni volta che lo vedevo flirtare con altre donne, come ha raccontato la vittima, lui laselvaggiamente lasciandole lividi e altri segni sul cor

News24Italy : #Trapani: mamma scomparsa, 'Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex' - zazoomnews : Trapani: mamma scomparsa inquirenti uccisa in salotto cancellate le tracce sangue - #Trapani: #mamma #scomparsa - trapani24h : Trapani: mamma scomparsa, inquirenti 'uccisa in salotto, cancellate le tracce sangue' -