Oroscopo novembre Cancro | Sole in trigono al vostro segno | ottimo periodo in amore

Oroscopo Toro - novembre : gelosia e irritabilità creeranno conflitti in amore : L'undicesimo mese dell’anno sta per avere inizio ed è quindi interessante approfondire quali sono i progetti degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. Non sarà un buon momento per parlare di sentimenti, gelosia e indecisione colpiranno il segno e porteranno alla nascita di conflitti all’interno del rapporto di coppia. Anche fare nuovi incontri non sarà semplice, o comunque ...

Oroscopo Ariete per il mese di novembre : importanti progetti in amore : L'undicesimo mese dell’anno si avvicina, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete. Con l’avvicinarsi della stagione fredda arriva per il segno un momento di recupero che coinvolgerà tanto l’amore quanto la ambito lavorativo. All’interno della sfera sentimentale, le coppie che hanno resistito alle intemperie del mese precedente, potranno ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : chiarimenti per Acquario - Pesci emotivo : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede un Gemelli alla ricerca di nuovi amori, mentre il Cancro potrebbe perdere la pazienza. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha stretto dei legami saldi in amore potrà sentirsi maggiormente forte e sicuro. Le coppie che hanno dei progetti da tempo, potranno programmarli senza problemi. Chi ha fatto una proposta in ambito ...

Oroscopo - classifica del mese di novembre : lavoro 'top' per Capricorno - Cancro romantico : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole cambiare domicilio viaggiando dallo Scorpione al Sagittario, dove già staziona Giove. Venere passerà il giorno 26 dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia ed Urano farà altrettanto nel segno del Toro. Infine Nettuno stazionerà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Nel corso del penultimo mese dell'anno sono favorevoli le previsioni per ...

Oroscopo novembre Toro : situazione sentimentale stabile - Mercurio in trigono : Il mese di novembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da poche novità per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Con Venere nel vostro cielo vivrete una stabile relazione di coppia, ciò nonostante non ci saranno eventi memorabili: sarà un mese senza infamia e senza lode. Ci sarà un'ottima stabilità familiare, che vi permetterà di vivere in un clima tutto sommato sereno, evitando quegli equivoci che potrebbero darvi solo problemi. I single ...

Oroscopo novembre Ariete : sfera sentimentale al top con Giove in transito : Il mese di novembre per i nativi Ariete sarà caratterizzato da molte occasioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie al passaggio di Venere nel vostro segno e di Giove che affiancherà più tardi il pianeta dell'amore, permettendovi così di sfoderare tutte le vostre abilità e poter rafforzare il vostro legame con il partner. Per i single invece nuove possibili conquiste. Ciò nonostante con Marte in opposizione dovrete far fronte ad una ...

Oroscopo - classifica sull'amore di novembre : Scorpione trasgressivo - Pesci galante : Nel mese di novembre troviamo Venere, dapprima in Sagittario cambiare domicilio spostandosi il 26 in Capricorno, dove permarranno Plutone e Saturno, mentre il Sole passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario, dove si trova anche Giove. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni di novembre per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Acquario ed Ariete. Sul ...

Oroscopo 6 novembre : Sagittario sottotono - Scorpione efficiente : Nella giornata di mercoledì 6 novembre saranno in rialzo i segni dell'Ariete, del Cancro e dei Pesci, sia riguardo al lavoro sia per quanto concerne l'umore. Il Leone e la Vergine avranno il relax che si meritano, e sarà anche un incentivo a sviluppare nuovi progetti. Il Sagittario e l'Acquario purtroppo avranno delle problematiche di coppia che dovranno risolvere al più presto. Di seguito, le previsioni degli astri per tutti i 12 segni ...

Oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre : successi per Cancro - Bilancia intuitiva : L'Oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre prevede qualche problemino in amore per la Vergine, mentre per il Leone saranno giornate tranquille dal punto di vista sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno in ballo dei progetti ambiziosi potranno andare avanti senza troppa titubanza. Evitate gli acquisti costosi per il momento. Chi ha fatto una ...

L'Oroscopo di novembre - 2^ sestina : Giove in sestile a Pesci - periodo roseo per Acquario : Durante il mese di novembre Sole e Mercurio conferiranno ai nativi Bilancia le capacità necessarie per riuscire a compiere le scelte giuste in ambito lavorativo, oltre che per iniziare nuovi progetti. Sagittario vivrà situazioni del tutto nuove per quanto riguarda i sentimenti. Venere, attiva in Acquario, favorirà i nativi del segno, permettendo loro di passare un periodo roseo, all'insegna della passione e del romanticismo. Al contrario per i ...

L'Oroscopo di novembre 1^ sestina : Venere nel segno dell'Ariete - Marte in sestile a Cancro : Durante il mese di novembre, ci saranno tante novità in arrivo per i segni di fuoco, in particolare in ambito sentimentale, dove soprattutto Ariete, grazie anche a Venere splendente nel segno per buona parte del mese, permetterà di sfruttare il periodo per cercare di consolidare la propria relazione di coppia. Per Cancro sarà favorito l'ambito lavorativo, avviando nuovi progetti che porteranno al successo, anche se sarà necessario tanto impegno. ...

Oroscopo 4 novembre : progetti per Toro - Pesci spossati : La giornata di lunedì 4 novembre si prospetta proficua per la Bilancia, il Toro e la Vergine andranno in confusione. Gemelli e Cancro saranno saranno in grado di scaldare l'atmosfera di chi è loro accanto. Del malumore, invece, potrebbe aleggiare nell'aria dei nativi dello Scorpione e del Sagittario....Continua a leggere

Oroscopo 5 novembre : Gemelli carichi - Capricorno chiuso : Nella giornata di martedì 5 novembre, il Cancro sarà il segno favorito per le questioni d'amore, mentre sul fronte lavorativo saranno i Gemelli i più fortunati. Ancora sottotono i segni dello Scorpione e del Leone, i quali ritroveranno un pizzico di buonumore soltanto con il relax. Ottime prospettive di guadagno per i nativi della Bilancia. Di seguito, le previsioni segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete bisogno di ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre : problemi di coppia per Ariete e Acquario : La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre Mercurio e il Sole saranno nei gradi della costellazione dello Scorpione, mentre Marte sarà nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno saranno ancora nel Capricorno e Nettuno nei Pesci. Il Sagittario invece si avvarrà dell'appoggio di Giove e di Venere. L'Oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine Ariete: ci saranno alcune problematiche di coppia che purtroppo potrebbero peggiorare a ...