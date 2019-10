E se il Galaxy Fold montasse un notch verticale? Samsung lo mostra in un brevetto

Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Galaxy Fold si aggiornano con novità molto particolari : Il Samsung Galaxy Fold riceve un aggiornamento che aggiunge importante feature provenienti dai Galaxy Note 10 e Galaxy S10 L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ 5G e Galaxy Fold si aggiornano con novità molto particolari proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold 2 avrà un nuovo design quadrato e fotocamera sotto il display : Nuovi brevetti mostrano un probabile Samsung Galaxy Fold 2 con display tutto schermo senza notch ed un nuovo modulo fotocamera

Già ad aprile il Samsung Galaxy Fold 2? Orientamento display stravolto : Arriverà ben presto un Samsung Galaxy Fold 2 pure per rimediare alle lunghe e tortuose vicissitudini del suo predecessore Samsung Galaxy Fold? Sembrerebbe proprio che la strada che porta al prossimo smartphone pieghevole dell'azienda sudcoreana sia davvero breve. Come comunicato quest'oggi da PhoneArena sulla base di alcune fonti asiatiche, il dispositivo dovrebbe essere pronto al lancio già nel mese di aprile, quindi tra soli 6 mesi.

Samsung Galaxy Fold 2 previsto per aprile 2020 con novità molto entusiasmanti : Mentre Samsung Galaxy Fold sta avendo un successo inaspettato, il colosso sud coreano sta già pensando al suo successore, che potrebbe arrivare molto presto.

Samsung Galaxy Fold arriverà in questi altri mercati entro la fine di ottobre : Il Samsung Galaxy Fold si prepara a sbarcare in nuovi Paesi ed entro la fine di questo mese sarà disponibile in Giappone, Polonia, Messico e Svizzera

Samsung Galaxy Fold fatto a pezzi nel consueto teardown : ecco come funziona la cerniera : Un video mostra il funzionamento della cerniera del Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold perde il logo - letteralmente - e rivela una cura nei dettagli forse non all'altezza : Un esemplare di Samsung Galaxy Fold ha già iniziato a perdere pezzi del logo dopo solo qualche settimana: si tratterà di un caso isolato e sfortunato o è sintomo di scarsa cura nei dettagli?

iFixit ha smontato di nuovo il Galaxy Fold e mostra il lavoro di Samsung : Con il ritorno sul mercato del Galaxy Fold, iFixit ha di nuovo messo le mani sul dispositivo pieghevole di Samsung e lo ha smontato nuovamente dopo le polemiche di aprile quando il device fu ritirato dal mercato e l'azienda sudcoreana ha richiesto anche di rimuovere il primo smontaggio che metteva

Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy A50 e Fold : arrivano gli aggiornamenti di sicurezza mensili : Il Samsung Galaxy A50 entra nel programma relativo agli aggiornamenti di sicurezza mensili

Samsung Galaxy Fold torna sul banco di iFixit sperando di fare meglio : La versione aggiornata di Samsung Galaxy Fold, con migliorie alla protezione dello schermo e alla cerniera, torna su iFixit, che verifica la bontà delle modifiche effettuate.

Samsung Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 11 in un solo dispositivo? Foto brevetto : Fan del futuro Samsung Galaxy Fold 2 e pure del Samsung Galaxy Note 11 unitevi, nel vero senso della parola perché i potenziali amanti dell'uno e dell'altro device potrebbero a tutti gli effetti coincidere. I due esemplari potrebbero infatti giungere fusi in una nuova linea rivoluzionaria come la tanto già chiacchierata Galaxy One? Cerchiamo di capirlo. Non è la prima volta che sulle pagine di OM si fa riferimento alla più che probabile

Vi stuzzica l'idea di un Samsung Galaxy Note Fold con S Pen? Guardate come potrebbe essere : Alla fine di aprile, Samsung ha depositato un brevetto presso l'USPTO per un "dispositivo elettronico e metodo per l'elaborazione dei gesti". Ecco i dettagli

Galaxy Fold - se lo pieghi troppo spesso si spezza : Il Samsung Galaxy Fold si spezza se si piega troppo spesso, per circa 120 mila volte ci fa sapere CNET che ha registrato un video di ben 12 ore per mostrare l'apertura e chiusura continuo dello sfortunato dispositivo sudcoreano. Dunque, Samsung viene smentita sul numero di volte che si può

Lo schermo di Samsung Galaxy Fold resiste a 120.000 piegature in un nuovo test : A distanza di qualche giorno dal video test di SquareTrade, ne arriva un altro molto simile che ha come protagonista sempre il display di Samsung Galaxy Fold