Crotone | traffico di droga e spaccio vicino a un liceo | 13 arresti Utilizzato anche un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In un astuccio portapenne veniva nascosta lache poi veniva spacciata da un ragazzino davanti alle scuole di. L’utilizzo di un sedicenne è tra gli aspetti più importanti dell’operazione “Acquamala” dei carabinieri che stamattina hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare (10 in carcere e 3 ai domiciliari) nei confronti di un’organizzazione di spacciatori che operava nel quartiere rom “Acquabona”. Le porte del carcere si sono spalancate per Antonio Bevilacqua, Antonio Manetta, Cosimo Manetta, Nicola Manetta, Roberto Manetta, Mario Mannolo, Cosimo Passalacqua, Alessandro Perini, Filippo Raso, Maurizio Sabato. Mentre ai domiciliari sono finiti Giovanni Passalacqua detto “Gigliotti”, Piero Ranieri e Antonio Scerbo. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il gip ha dispostocinque obblighi di dimora mentre complessivamente sono 57 gli ...

