Chi vende più smartwatch

Serve a qualcosa non vendere armi alla TurChia? : È una misura chiesta da molti e decisa anche dall'Italia: i suoi effetti però sono molto limitati, se non dannosi

Vieri : 'Da settimane mi Chiedo Chi fosse il pazzo che voleva vendere Higuain' : In questo inizio di stagione nella Juventus stanno brillando molti giocatori: da Bonucci a Cuadrado, da Pjanic a Dybala, sono tanti quelli che stanno contribuendo a rendere il gioco dei bianconeri sempre più bello da vedere e soprattutto incisivo, considerando anche i risultati raggiunti nelle ultime partite. Primo posto nel girone di Champions League, primo posto nella Serie A e tanto bel gioco: in particolar modo però uno dei giocatori che sta ...

Caro Pd - non vuoi vendere armi alla TurChia? Applica la legge - senza scendere in piazza : C'è una legge, la 185 del 1990, che dice: "L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite". Ecco un primo passo per fare qualcosa di concreto contro l'attacco della Turchia ai territori curdi.Continua a leggere

La Norvegia non concederà più nuove licenze per vendere armi alla TurChia : La Norvegia sospenderà la concessione di nuove licenze per l’esportazione di armi e materiali bellici verso la Turchia, e sta riesaminando tutte le licenze attive: lo ha detto oggi la ministra degli Esteri norvegese Ine Eriksen Søreide. «Stiamo seguento la

Decreto clima - fino 5000 euro a Chi vende prodotti sfusi : Ai negozianti "che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l'igiene personale e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 5.000 euro". Lo si legge in una bozza del Decreto clima. Il contributo sara' dato "secondo l'ordine di presentazione delle domande, nel limite complessivo di 20 milioni di euro ...

Chirico stuzzica Marotta : 'La sua difficoltà alla Juve è stata il rivendere i giocatori' : Lo scontro Inter-Juventus di domenica 6 ottobre ha messo di fronte il passato e il presente bianconero: da una parte l'amministratore delegato Marotta e il nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte, dall'altra il direttore sportivo Fabio Paratici e il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri. In queste prime giornate di Serie A tanti media sportivi hanno criticato la scelta della Juventus di lasciare andare un dirigente importante come Marotta, ...

Mamma 45enne vende la figlia di un anno a una coppia in cambio di una vecChia auto : La terribile scoperta nello Stato della Carolina del Nord un anno dopo il fatto quando la coppia che aveva preso in carico la piccola si è recata in un centro medico con la bimba senza alcun documento. I due hanno sostenuto di averla adottata ma in realtà l'avevano comprata cedendo la loro vecchia auto alla vera madre.Continua a leggere

Processo CucChi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

Verissimo - la vendetta di Paola Perego : "Mi hanno Chiuso il programma ingiustamente - cosa è successo davvero" : "La cosa che più mi ha fatto male è stata quando mi hanno accusato ingiustamente di essere sessista e mi hanno chiuso il programma che conducevo". Una confessione a cuore aperto quella fatta da Paola Perego nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 28 settembre. Ospite del rotocalco di Canale

Ora anche la società elettrica vende difese dai cyber attacChi : Le reti dell’elettricità sono a rischio attacchi cyber (Getty Images) Roma – La società elettrica israeliana non venderà più solo energia, ma anche cybersecurity. Israel Electric, l’azienda di Stato che dà luce al paese mediorientale, ha lanciato sul mercato una piattaforma di sicurezza informatica, per gestire gli attacchi hacker alle infrastrutture critiche, come centrali e reti elettriche. L’azienda ha già clienti in Brasile e ...

Pisa - rom vende le figlie per le nozze dopo averle picChiate : primo arresto per codice rosso. Le aveva già fidanzate con dei cugini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e...

Niente vendetta per Lopetegui. Zidane blinda la sua panChina battendo il Siviglia : Niente vendetta per Lopetegui. Il tecnico del Siviglia, ed ex del Real, non ha potuto prendersi la soddisfazione di essere la causa dell’esonero di Zinedine Zidane. Ovvero, proprio di colui che lo ha sostituito sulla panchina dei Blancos. Nei giorni scorsi, dopo la sconfitta con il Psg, era emerso che Florentino Perez volesse sostituire il suo allenatore con Mourinho. Il punto di non ritorno sarebbe stata proprio un’altra sconfitta, ...

Pisa - vende figlie per nozze e al loro rifiuto le picChia : arrestato : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa perché avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le sue due figlie. Il motivo: le ragazze si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini che erano stati scelti dal padre e a cui l’uomo aveva già venduto le figlie in cambio di denaro. Questa è la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal ...

Pisa - picChia le figlie - le umilia e le vende in cambio di denaro : arrestato papà orco : È stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in carcere per il reato di induzione al matrimonio, previsto dal cosiddetto Codice Rosso: un uomo bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa dalla Polizia per aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie, una delle quali poco più che maggiorenne, che frequentavano fidanzati diversi da quelli a cui lui stesso le aveva vendute in cambio di denaro.Continua a leggere