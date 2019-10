Bologna | ricavi in crescita | ma bilancio 2019 in rosso di 21 mln

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)– L’assemblea degli azionisti del, riunitasi oggi presso la sede sociale, ha approvato ilchiuso al 30 giugno. Il clubblu ha annunciato i risultati dell’ultimo esercizio attraverso un comunicato apparso sul sito del club: «L’esercizio ha evidenziato una buonadeioperativi, al netto delle plusvalenze da … L'articoloin, maindi 21 mln

CalcioFinanza : #Bologna, ricavi in crescita nel 2019. Ma il bilancio si chiude con un rosso di 21 milioni - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Procuratore capo di Bologna su Bio-on: 'I ricavi non corrispondevano al vero” Bio-on, tutti i dettagli sulla bufera co… - Michele_Arnese : Procuratore capo di Bologna su Bio-on: 'I ricavi non corrispondevano al vero” Bio-on, tutti i dettagli sulla bufer… -