Sul Fatto Quotidiano tutta la storia di Stefano Cucchi | omertà | depistaggi fino all’Arma

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilpropone oggi una fedele e cruda ricostruzione dei 10 anni dalla morte diDoveva essere solo ladi un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici non se n’erano accorti. Anzi no: era poco idratato, aveva l’epilessia, la celiachia. E poi ricordiamoci che era un tossicodipendente: servono altri motivi per crepare in carcere? No, non servono. Non dovevano servire:doveva essere solo uno dei tanti morti di galera. E basta. 12 novembre 2019: comincia il processo per i ...

