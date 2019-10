Di Maio-Franceschini | il controvertice che ha sbloccato la manovra

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Un’ora e mezzo di incontro mentre fuori infuriava la bufera. Nella bolla del suo studio a Palazzo Chigi, Luigi Diha chiuso la porta quando è entrato Dario. È metà pomeriggio di lunedì. Giuseppe Conte, qualche corridoio più in là sta incontrando le delegazioni dei partiti. Mentre vanno in scena una sorta di consultazioni parallele sulla legge di stabilità, i due capi delegazione di Movimento 5 telle e Partito democratico trovavano la quadra. “Dario, noi poniamo problemi facilmente risolvibili con la buona volontà di tutti”, il mood che ha consegnato il capo politico M5s al collega. “Non siamo certo noi a metterci di traverso”, il ragionamento del collega di governo.Un tono colloquiale che è anche frutto del rapporto che si è costruito tra i due nel tempo. Non è il ...

