Delitto Indelicato | intercettazione choc | Il corpo non si deve trovare

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Vincenzo Ganci A depositare le intercettazioni è stata la pm Maria Milia. I due fidanzati accusati dell'omicidio di Nicolettavengono registrati mentre si trovano nella sala d'aspetto della stazione dei carabinieri "No, forse non l'hai capito, non siil. Ok? capiscimi". Così parlava Margareta Buffa, di 29 anni imputata per l'omicidio dell'amica Nicoletta, 25 enne uccisa nelle campagne di Marsala nella notte tra il 16 e il 17 marzo. L'risale al 19 marzo e riguarda un dialogo con Carmelo Bonetta di 34 anni, anche lui accusato di aver ucciso la giovane, registrato mentre i due si trovavano nella sala d'aspetto della stazione dei carabinieri di Marsala in cui dovevano essere interrogati. Per Margareta Buffa - che si è sempre detta innocente - la procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato mentre Bonetta ha scelto ...