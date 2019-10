In Israele Benjamin Netanyahu ha detto che non riesce a formare un governo

Fonte : ilpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il primo ministro uscente di, ha annunciato che non è in grado diunche abbia il sostegno della maggioranza del Parlamento.governada dieci anni ma il suo partito non ha ottenuto

Avantergim : Benjamin Netanyahu, “un’ulteriore testimonianza del fatto che l’antisemitismo in Europa sta aumentando”. - mauro_in_89 : RT @insideoverita: Binyamin Gantz è leader di “Blu & Bianco”, la formazione centrista israeliana nata nel febbraio del 2019 per sfidare il… - insideoverita : Binyamin Gantz è leader di “Blu & Bianco”, la formazione centrista israeliana nata nel febbraio del 2019 per sfidar… -