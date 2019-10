Boccia contro le fughe in avanti Quelle stoccate in Consiglio

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel Bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

La vendetta dell’Europarlamento contro Macron : Bocciata Sylvie Goulard : Rigettata la candidatura come commissaria al Mercato interno nell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen

**Whirlpool : V. Boccia - ‘saremo a incontro - serve attivare crescita nel Sud’** : ‘Napoli, 10 ott. (AdnKronos) – “Sappiamo che c’è un incontro a Palazzo Chigi, saremo presenti anche noi, stiamo seguendo la cosa”. Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, parlando della vertenza Whirlpool a Napoli dove è intervenuto alla presentazione del manifesto per il Sud promosso da Claudio De Vincenti. “E’ evidente – ha aggiunto Boccia – che non dobbiamo solo ...

Calciopoli - la Cassazione Boccia il ricorso di Giraudo contro la radiazione : Anche la Cassazione – dopo il Tar e il Consiglio di Stato – boccia il ricorso dell’ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo contro la sanzione della “preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc” che gli venne inflitta a seguito del caso Calciopoli dalla Corte di Giustizia federale e poi confermata dall’Alta Corte di Giustizia sportiva del Coni nel 2012. Le ...

Autonomia : Fracasso (Pd veneto) - 'soddisfatti incontro con Boccia' : Venezia, 23 set. (AdnKronos) - “Siamo in piena sintonia con il ministro Boccia, dobbiamo lavorare per arrivare all’Autonomia, tenendo il punto sui contenuti anziché sulla propaganda. Abbiamo apprezzato il fatto che abbia voluto incontrare i rappresentanti del territorio: non è una questione formale,

Autonomia : lunedì incontro a Venezia Zaia - Boccia : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Si terrà lunedì prossimo, 23 settembre, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’incontro sul tema dell’Autonomia differenziata tra il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Bocc

Autonomia - il ministro Boccia : “La faremo rispettando la Costituzione - c’è già punto d’incontro” : “L’Autonomia è dentro la Costituzione: la faremo, rispettandola. C’è già un punto d’incontro su questo tema”. Così Francesco Boccia, neoministro per gli Affari regionali, entrando al Quirinale per il giuramento. L'articolo Autonomia, il ministro Boccia: “La faremo rispettando la Costituzione, c’è già punto d’incontro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sport Boccia De Ligt contro il Napoli : Sport boccia la prestazione di De Ligt contro il Napoli. Secondo il giornale spagnolo il difensore ha fallito il debutto obbligato dall’infortunio di Chiellini, rendendosi protagonista nei tre gol messi a segno dal Napoli. De Ligt ha dimostrato di non essere ancora al topo della forma e di aver faticato a terminare i 90′. Martusciello, il vice allenatore della Juve, ha commentato che è sicuramente ancora in fase di ...