Mini-cervelli in provetta per capire perché il nostro è il più evoluto di tutti

I Mini-cervelli creati in laboratorio emettono onde cerebrali simili a quelle dei neonati immaturi : Per la prima volta sono state registrate onde cerebrali emesse dai mini-cervelli in provetta paragonabili a quelle generate dal cervello di neonati immaturi. A soli due mesi di sviluppo gli organoidi - grandi come un pisello - sviluppano reti neurali funzionali, ma non sviluppano coscienza e non sono in grado di svolgere attività mentali.Continua a leggere