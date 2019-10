Firenze | 19enne muore in discoteca | ipotesi mix di alcol e droghe

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Gabriele Laganà Il dramma nellaJaiss a Sovigliana, nel Fiorentino. Sul caso indagano i carabinieri che hanno subito ascoltato gli amici della giovane Tragedia la scorsa notte nellaJaiss di via Togliatti a Sovigliana, una frazione di Vinci in provincia di. Una, Erika Lucchesi, residente a Livorno, è morta intorno alle 4, dopo aver accusato un improvviso malore. La giovane è stata subito soccorsa. Allo stesso tempo è stato lanciato l’allarme al 118: nonostante il pronto intervento dei sanitari, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Vinci e il pubblico ministero di turno Fabio Di Vizio della procura fiorentina. I militari, che stanno procedendo alle indagini insieme all'ispettorato del lavoro, hanno posto sotto sequestro il locale ed hanno ...

fattoquotidiano : Firenze, 19enne muore in discoteca. Ipotesi di chi indaga: malore causato da assunzione di alcol e droghe - Notiziedi_it : Firenze, 19enne muore in discoteca. Ipotesi di chi indaga: malore causato da assunzione di alcol e droghe… - MSator : RT @Affaritaliani: Firenze, 19enne muore in discoteca: ipotesi alcol e droga -