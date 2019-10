Astronomia | i resti di una supernova | ritratto in “technicolor” di Chandra FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Si trova nella costellazione di Cassiopea e ha un aspetto intricato e grumoso che è stato particolarmente messo in rilievo da unin ‘technicolor’, realizzato dall’osservatorio Chandra della Nasa: si tratta di un resto di unaclassificata come Sn 1572, ma conosciuta comunemente come ‘di Tycho’. Questo oggetto celeste, infatti, fu osservato nel 1572 dall’astronomo danese Tycho Brahe, che lo considerò una ‘nuova stella’ situata oltre la Luna. Indagini condotte con strumentazioni moderne hanno rivelato che in realtà Brahe non aveva visto un nuovo astro, bensì il suo epilogo finale come. Idi Sn 1572 sono al centro di un recente studio di The Astrophysical Journal (articolo: “Genus Statistic Applied to the X-Ray Remnant of SN 1572: Clues to the Clumpy Ejecta Structure of Type Iae”); la ricerca è stata coordinata dall’Istituto Riken di ...