Triathlon | World Cup Tongyeong 2019 | vincono Mc Elroy e Dodet | 14° Uccellari e 17ma

Triathlon - World Cup Tongyeong 2019 : in 128 alla ricerca di punti per il ranking olimpico : Nella notte italiana tra oggi e domani si svolgeranno a Tongyeong, in Corea del Sud, le gare su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: in palio punti importanti per il ranking olimpico che determinerà i qualificati ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno in 128 in tutto gli atleti iscritti, 66 uomini e 62 donne, con quattro azzurri al via: Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), ...

ParaTriathlon - World Cup Funchal 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri al via dell’ultima prova stagionale : A Funchal, in Portogallo, andrà in scena, domenica 20 ottobre, l’ultima prova valida per la World Cup 2019 di Paratriathlon: il DT Mattia Cambi ha convocato Quattro azzurri per l’ultima fatica stagionale, che metterà in palio punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC sarà al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli ...

ParaTriathlon - World Cup Alanya 2019 : Anna Barbaro vince in Turchia con la guida Charlotte Bonin : Successo italiano nella World Cup di Paratriathlon e punti pesanti portati a casa dagli azzurri nella corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: nella tappa di Alanya, in Turchia, si impone nella categoria PTVI femminile Anna Barbaro (Woman Triathlon Italia) con la guida Charlotte Bonin (G.S. Fiamme Azzurre). Per gli altri tre italiani in gara giungono altrettanti quarti posti: restano ai piedi del podio, nella categoria PTWC, Pier Alberto ...

ParaTriathlon - World Cup Alanya 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri alla ricerca di punti per il ranking paralimpico : Riprende la World Cup di Paratriathlon e ricomincia così la corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: il circuito fa tappa in Turchia, per la precisione ad Alanya, il 6 ottobre, dove saranno i palio anche punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC saranno al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli uomini e Rita Cuccuru (Woman ...

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Verena Steinhauser conquista il podio su distanza olimpica! : La tappa della World Cup di Triathlon di Weihai, in Cina, disputata su distanza olimpica, sorride all’Italia, grazie a Verena Steinhauser, unica azzurra in gara nella prova femminile, che centra il podio chiudendo terza in 2:10:11, preceduta soltanto dall’elvetica Julie Derron, vittoriosa in 2:08:03, e dall’iberica Miriam Casillas García, seconda in 2:09:48. Così al sito federale Verena Steinhauser: “Sono molto contenta della ...

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Joao Silva si aggiudica la tappa cinese - indietro gli italiani : Nella notte italiana si è disputata la tappa di Weihai (Cina) della World Cup 2019 di Triathlon maschile. Come ampiamente previsto il successo della prova disputata su distanza olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40.2 di bici e 10 di corsa) è andato al portoghese Joao Silva con il tempo complessivo di 1:54.47 (17:56 nella parte di nuoto, 1:04.41 nella sezione in bici e 30.45 nella corsa) distanziando di appena 2 secondi lo svizzero Max Studer ...

Triathlon - World Cup Wehai 2019 : tre azzurri pronti ad emergere nella tappa cinese : La stagione internazionale 2019 del Triathlon non è ancora terminata. Anche se le World Series hanno messo la parola “fine” al loro calendario, la World Cup prosegue: è tempo infatti di affrontare le tappe asiatiche prima di tornare in America per chiudere ufficialmente il calendario del circuito mondiale. Nel corso di questo weekend, e più precisamente nella giornata di sabato, si disputeranno le due prove nella World Cup di ...

ParaTriathlon - World Cup Banyoles 2019 : Anna Barbaro vince nel PTVI femminile : Si è disputata la tappa di Banyoles (Spagna) della World Cup 2019 di Paratriathlon. L’Italia festeggia il successo di Anna Barbaro nella categoria PTVI donne con il tempo di 1:11.04 (13:11 nel nuoto, 31:27 nella parte in bici e 23:51 nella corsa) con 35 secondi sulla americana Elizabeth Baker e 3:09 sulla sua connazionale Amy Dixon. Nella categoria PTWC donne doppietta australiana con Lauren Parker in 1:08.12 e Emily Tapp che chiude a 38 ...

Triathlon - World Cup Banyoles 2019 : Ilaria Zane 37ma in Spagna. Successi di Laura Lindemann e Vincent Luis : La World Cup di Triathlon ha fatto tappa in serata a Banyoles, in Spagna, dove in serata si sono disputate le prove sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa): l’unica azzurra in gara, Ilaria Zane, iscritta a titolo personale, si classifica 37ma in 58’15”, a 2’37” dalla vincitrice, la teutonica Laura Lindemann. Piazza d’onore per la statunitense Tamara Gorman, staccata di 14″, mentre ...

Triathlon - World Cup 2020 : tappa ad Arzachena a fine maggio. A Milano i Mondiali di paraTriathlon : A Losanna, mentre si stanno disputando le Grand Final di Triathlon, si riunisce anche il congresso mondiale dell’ITU, che ha diramato il calendario dell’anno olimpico per quanto riguarda la World Cup di Triathlon e le quello completo del paratriatlhon. Nel primo caso, dopo tanti anni a Cagliari il circuito mondiale si sposta ad Arzachena, mentre nel secondo i Mondiali sono stati assegnati a Milano. Entrambi gli eventi si terranno nel ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : Kristian Blummenfelt vince a Losanna - ma il titolo va a Vincent Luis : Kristian Blummenfelt vince la tappa di Losanna per il World Series Grand Final 2019, ma il titolo complessivo va al francese vincent Luis che si laurea campione del mondo di Triathlon 2019. Il transalpino, giunto quinto nella prova odierna, centra il suo primo successo iridato in carriera succedendo allo spagnolo Mario Mola. La vittoria sul lago di Ginevra, quindi, va al norvegese classe 1994 che chiude la sua prova (disputata su distanza ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : splendida doppietta Mallozzi-Arpinelli nel Mondiale junior femminile : Si apre con il botto l’ITU World Triathlon Grand Final Lausanne 2019. Nel Mondiale junior femminile, infatti, è arrivata una scintillante doppietta italiana! Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) ha vinto la medaglia d’oro davanti a Costanza Arpinelli (Minerva Roma) al termine di una gara esaltante disputata su distanza sprint. Beatrice Mallozzi ha chiuso con il tempo complessivo di 1:00.41 (10:13 nel nuoto, 31:53 nella bici e 17:32 ...

Triathlon - World Series Grand Final 2019 : a Losanna si chiude la stagione - gli italiani vogliono emergere : Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, a Losanna si disputeranno le gare della Grand Final della World Triathlon Series 2019 che assegneranno la corona iridata di Triathlon, quindi i Mondiali di Triathlon Junior e Under 23, ed i Mondiali di ParaTriathlon oltre a due prove riservate agli Age Group. Più di 4000 triatleti professionisti e dilettanti da tutto il mondo prenderanno parte a questi campionati del mondo, che animeranno le rive del ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2019 : vince il britannico Samuel Dickinson - nessun azzurro al traguardo : Si è svolta a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, la prova maschile della World Cup di Triathlon, che si è disputata su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), che ha sorriso al britannico Samuel Dickinson, vittorioso in 1:56:11, con 11″ di margine sul transalpino Raphael Montoya, secondo, e 29″ sul’altro britannico Grant Sheldon, terzo. Giornata completamente da dimenticare per i colori ...