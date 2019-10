Tregua fragile in Siria | tensione tra Roma e Ankara Attesa per incontro Putin-Erdogan

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) E' una, quella cominciata in, il giorno dopo l'accordo siglato trae Washington, quest'ultima accusata dall'Ue di aver consentito una vera e propria "capitolazione" dei curdi. La Turchia, adesso, sferra una offensiva diplomatica, concentrando l'attenzione sui governi europei, e in particolare su quello italiano, invitandolo a ripristinare le relazioni bilaterali. Questi ultimi sostengono che la Turchia continua a sparare colpi di artiglieria nellana Ras al-Ain, al confine, mentre dalla ong Osservatoriono per i diritti umani si fa sapere che almeno 14 civili uccisi sono rimasti uccisi nel raid dia Bab el Jeir e nelle citta' vicine. le accuse sono state respinte da Recep Tayyip, che ha preferito concentrarsi sull'iniziativa per creare la safe zone "nelle prossime 120 ore", man mano che i curdi si ritirano: l'esercito turco rimarra' ...

