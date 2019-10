Serie A 2019 2020 | 8a giornata | le partite in diretta su Sky e Dazn

LIVE Juventus-Bologna calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : grande sfida tra Sarri e Mihajlovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata di Serie A – Calendario e programmazione in TV dell’ottava giornata di Serie A Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Bologna, terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri proveranno ad allungare in testa alla classifica, aspettando il responso della ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : terza giornata. Davanti ancora in quattro : terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Si va in scena, come di consueto, di sabato: domani in programma tutte le cinque partite. Ci sono addirittura quattro compagini in testa alla classifica a punteggio pieno: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Plebiscito PD e CSS Verona, non ci saranno scontri diretti e dunque c’è la possibilità di vederle ancora Davanti, con le siciliane e le capitoline che ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic, pur perdendo Simona Cordisco (lesione al bicipite femorale). Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, ...

Basket femminile - 3a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Schio-Ragusa - Venezia ospita Empoli : La terza giornata della Serie A1 di Basket femminile si apre domani con due anticipi. A dare il via alle ore 15.00 al turno di campionato saranno la Virtus Bologna e la Pallacanestro Vigarano. Le Vnere cercano ancora il primo successo in stagione e si sono rinforzate con l’acquisto di Milica Micovic. Alle 21.00 sarà invece Costa Masnaga ad andare a caccia della prima vittoria, anche se non sarà facile contro una Gesam Gas&Luce Lucca ...

Basket - 5a giornata Serie A 2019-2020 : in programma Roma-Fortitudo - Virtus-Varese e il derby veneto Treviso-Venezia : Inizia domani (sabato 19 ottobre) la 5a giornata della serie A di Basket. In programma ben tre anticipi. Apre le danze, alle 19.00, al PalaDozza, una sfida tra due squadre storiche del nostro campionato, vale a dire la capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta in stagione, dato che ha dominato in Eurocup anche questa settimana, contro la Openjobmetis Varese. Per l’occasione, inoltre, i lombardi dovrebbero ritrovare anche l’estone ...

8 tra le migliori Serie tv da vedere su Netflix nel 2019 - da Sex Education a Tuca & Bertie : Trovare delle buone serie tv da vedere su Netflix non è semplicissimo, ammettiamolo. Il catalogo cresce di mese in mese ed è inevitabile che l'attenzione riservata ad alcune grandi produzioni faccia passare inosservati altri piccoli gioielli. Forse non riusciremo mai a guardare tutto, ma è nostro dovere di appassionati non perderci il meglio. Ripercorriamo quindi alcune delle migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019, suddivise per ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di Serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di Serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa per arrivare pronto ai tornei più prestigiosi in calendario, ovvero il ...

Baseball - World Series 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno da martedì 22 ottobre le World Series 2019, l’appuntamento clou non solo della MLB, ma più in generale del Baseball in quanto tale. La tradizionale sfida tra i campioni della National League e quelli dell’American League, fino a questo momento, ha già una franchigia certa del posto: i Washington Nationals, per la prima volta alle World Series sotto questo nome dopo la vittoria per 4-0 sui St. Louis Cardinals. ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus big match del 4° turno - insidie per Roma e Fiorentina : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 è giunto al quarto atto. Un turno nel quale le emozioni non mancheranno e in cui i match potrebbero dare un volto diverso alla classifica generale. Domani la Roma di Betty Bavagnoli, in grande evidenza nelle ultime apparizioni, andrà sul campo dell’Hellas Verona e sarà una prova di maturità importante. Fari puntati su Manuela Giugliano, regista giallo-rossa dalla squisita tecnica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Verona-Ancona 10-3. Scaligere in vetta alla classifica : Si chiude il secondo turno (spezzatino, iniziato il 9 ottobre) della Serie A1 di Pallanuoto femminile: nel posticipo odierno il Verona ha avuto vita facile contro l’Ancona, vincendo per 10-3 una gara mai in discussione (5-0 dopo appena otto minuti). Le Scaligere agganciano così Catania, Roma e Padova a punteggio pieno, mentre le marchigiane restano al palo in compagnia di Bogliasco, Trieste e Rapallo. TABELLINO CSS VERONA-VELA ANCONA ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Conegliano travolge Brescia nell’anticipo - Egonu e Sylla sugli scudi : Conegliano ha travolto Brescia con un roboante 3-0 (25-17; 25-15; 25-14) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile, l’incontro è andato in scena questa sera perché a inizio dicembre le Campionesse d’Italia saranno impegnate nel Mondiale per Club. Tutto davvero molto facile per le Pantere sul campo della compagine lombarda, un comodo successo maturato in appena 64 minuti di gioco: seconda vittoria ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco nell’anticipo - 19-8 al Trieste : tutto facile, com’era ampiamente preventivabile. È andato in scena oggi l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, con la Pro Recco, campionessa d’Italia in carica, che ha battuto nettamente per 19-8 davanti al pubblico di casa la Pallanuoto Trieste. tutto facile per i pluridetentori del titolo che hanno dato spettacolo. Prestazione monstre al centro per Matteo Aicardi, autore di cinque ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco nell’anticipo - 19-8 al Trieste : tutto facile, com’era ampiamente preventivabile. È andato in scena oggi l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, con la Pro Recco, campionessa d’Italia in carica, che ha battuto nettamente per 19-8 davanti al pubblico di casa la Pallanuoto Trieste. tutto facile per i pluri detentori del titolo che hanno dato spettacolo. Prestazione monstre al centro per Matteo Aicardi, autore di ...