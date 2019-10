Sarri non è soddisfatto della sua Juve Ancora troppi errori

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019) Al termine del match di Torino,ntus-Bologna, il tecnico bianconero Mauriziosi è detto pocoprestazione dei suoi.ha inoltre espresso contentezza nel vedere il collega Sinisa Mihajlovic seduto in panchina. “L’occasione finale del Bologna? Era fuorigioco. Non bisogna gestire i risultati e le partite, perché alla fine ti può succedere di tutto”. Così Maurizio, parlando a Dazn, dopo la vittoria sul Bologna. “Il confine fra palleggiare e produrre con superficialità è sottile, c’èda lavorare sui particolari. Abbiamo fatto una buona partita, macchiandola però con quattro erroracci. Mihajlovic? Vederlo in panchina mi dà una grande gioia. Non mi sono avvicinato troppo, perché sono raffreddato e non voglio creargli problemi”. Fonte: ANSA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI De Ligt la tocca, ...

