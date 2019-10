Sampdoria-Roma | Fonseca svela | “Perotti e Florenzi recuperati Troppi infortuni? Si

Fonte : sportfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’allenatore dellaha presentato il match contro la, soffermandosi poi suiVigilia di campionato per lache, nella giornata di domani, farà visita allaper l’ottava giornata di Serie A. Un match a rischio rinvio per il maltempo, su cui verrà presa una decisione nelle prossime ore. Luciano Rossi ASUn argomento che al momento non interessa Paulo, che ha parlato in conferenza in vista del match di domani: “con lasarà una gara ovviamente difficile – le parole diin conferenza – nelle ultime 10 trasferte con la Samp, lane ha vinte solo due. E’ sempre una gara complicata. C’è stato il cambio di allenatore che può dare un spinta in più ai giocatori della Samp. In più c’è rischio maltempo, tutte queste cose rendono la gara difficile ma siamo pronti e ...

DiMarzio : La @sampdoria vede #Ranieri a Roma e ci sono i margini per convincerlo. Trattativa che entra nel vivo in queste ore @SkySport - angelomangiante : Claudio #Ranieri è il nuovo allenatore della #Sampdoria. Come a Roma succede a Di Francesco. Accordo raggiunto, bie… - GoalItalia : La Roma si prepara per la Sampdoria, Fonseca: “Perotti, Florenzi e Pastore stanno bene, per Dzeko vedremo dopo la r… -