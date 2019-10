LIVE Sinner-Wawrinka | Semifinale ATP Anversa 2019 in DIRETTA | l’azzurro cerca la

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostratestuale del match didell’ATP 250 ditra Jannike Stan! Il programma diBuongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Jannike Stan, match valido per le semifinali del torneo ATP 250 di: oggi, non prima delle ore 14.00, scatterà la sfida che opporrà la wild card italiana al numero quattro del tabellone (anche l’elvetico ha ricevuto una wild card). L’unico precedente riguarda il primo turno degli US Open: vittoria dello svizzero in quattro partite con lo score di 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3.la rivincita per stabilirsi tra i primi 100 al mondo da lunedì senza attendere i risultati dei nipponici Yasutaka Uchiyama e Yūichi Sugita, che potrebbero ancora ...

AndreAndreoli : #sinner visto live contro #Johnson a Roma e nonostante la vittoria aveva problemi negli spostamenti laterali e nell… - FBusbani : RT @federtennis: ???? In campo oggi ???? ?? Anversa #Sinner vs Wawrinka - LIVE su @SuperTennisTv alle 14:00 #Lorenzi/Sinner vs Krawietz/Mies ??… - flamminiog : RT @federtennis: ???? In campo oggi ???? ?? Anversa #Sinner vs Wawrinka - LIVE su @SuperTennisTv alle 14:00 #Lorenzi/Sinner vs Krawietz/Mies ??… -