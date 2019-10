Tassa imballaggi 2020 | importo | chi deve pagarla e come funziona

Plastica : le imprese contro la superTassa sugli imballaggi : L’ipotesi di una supertassa aggiuntiva sugli imballaggi di Plastica, supertassa che andrebbe a sommarsi alle altre imposte e anche ai prelievi ambientali che già finanziano raccolta differenziata e riciclo, è contestata dalle imprese

Manovra - le misure ‘green’ : Tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e taglio dei sussidi dannosi. Investimenti per 55 miliardi in 15 anni : Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La ‘plastic tax‘ entra nella Manovra, nell’ambito del patto per l’ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già ...

Manovra - verso Tassa imballaggi plastica : 19.30 Tra le misure della Manovra ci sarebbe una tassa sugli imballaggi in plastica (dalle bottiglie alle confezioni per gli alimenti). L'idea è quella del "più inquini più paghi", che può portare più gettito fiscale ma anche orientare consumatori e produttori a comportamenti più sostenibili dal punto di vista ambientale. Sarà comunque il Consiglio dei ministri di questa sera a decidere se dare o meno il via libera alla misura.

Legge di bilancio 2020 : Tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare : Legge di bilancio 2020: tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare Cominciano a circolare le prime indiscrezioni a proposito delle misure che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020: tra queste potrebbe esserci anche una tassa sugli imballaggi. Legge di bilancio 2020: gli effetti di una tassa sugli imballaggi L’ipotesi al vaglio del governo sarebbe quella di tassare tutti gli imballaggi, in pratica, non solo quelli di ...

Plastica : Governo orientato a introdurre la Tassa sugli imballaggi : Il Governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte ha bisogno di reperire risorse utili a varare la nuova Legge di Bilancio e dare un segnale di discontinuità in tema ambientale. Per raggiungere entrambi questi risultati in un colpo solo, la maggioranza starebbe pensando di introdurre nel nostro ordinamento fiscale una nuova tassa sugli imballaggi. Soprattutto perché la maggioranza di questi sono fatti di Plastica. Ed anche perché le precedenti ...