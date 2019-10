Google Maps | anche gli utenti iOS possono segnalare gli ingorghi del traffico

Google Maps aggiunge quattro nuove opzioni per segnalare ostacoli : Le segnalazioni di ostacoli sono disponibili all'interno di Google Maps da qualche tempo e questa sera aumentano di numero dando all'utente la possibilità di segnalare altri specifici tipi di ostacoli. L'articolo Google Maps aggiunge quattro nuove opzioni per segnalare ostacoli proviene da TuttoAndroid.

Ecco succede su cerchi Batman in Turchia su Google Maps (vietato ai minori) : C’è stato un problema in Turchia perché Batman si è preso gioco di Google Maps. L’improbabile scenario in realtà è un bug nascosto dentro le mappe di Google che nelle ultime ore ha regalato risultati esilaranti e alquanto inaspettati. L’autore dello scherzo l’ha pensata con cura perché la ricerca su Google Maps di “Batman” non è un puro gioco. Batman infatti è una città nell’Anatolia sud Orientale che conta quasi 350mila abitanti e che nel tempo ...

Mette il navigatore ma Google Maps lo porta sul greto di un fiume - salvato dalla polizia : È accaduto in provincia di Pesaro Urbino, dove un 20enne si è fidato delle indicazioni di Google ed è finito su una strada sterrata. Allarmato ha allertato le forze dell'ordine che, a fatica, lo hanno individuato e messo in salvo... Doveva presenziare a un pranzo domenicale e per arrivare più velocemente all'appuntamento ha voluto impostare il navigatore. Che, però, gli ha suggerito un percorso decisamente insolito, facendolo arrivare sul greto ...

Google Maps aggiunge una guida vocale evoluta per gli utenti ipovedenti : Google Maps ha annunciato una nuova funzione che offre ai pedoni con problemi alla vista la possibilità di ricevere una guida vocale più dettagliata e nuovi tipi di indicazioni verbali. È la prima in Google Maps creata da zero appositamente per le persone ipovedenti. Grazie a questa funzione, chi ha problemi di vista potrà muoversi a piedi per strada con maggiore comfort e sicurezza. Google Maps indica all’utente se è sulla strada giusta, ...

NUOVO STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Google Maps non si ferma più e aggiunge nuove funzionalità : Transitare su strade sconosciute per raggiungere una destinazione inedita può rivelarsi complicato per tutti, specie per i non vedenti o gli ipovedenti

Google Maps potrebbe essere il vostro miglior alleato in condizioni di estremo pericolo : Google Maps mostra avvisi di pericolo nel caso in cui dovessimo trovarci nelle vicinanze di una zona a rischio

Google ci dà un assaggio di come sarà Google Maps con la modalità scura : Google sceglie Instagram per mostrare in anteprima la nuova modalità scura per Google Maps

L'interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura : Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale.

Google Maps - in Sardegna pronti i cartelli contro l'app : «Non seguite le indicazioni» : Google Maps è uno dei servizi più conosciuti del gigante di Mountain View, insieme a Gmail e Search. Quello che più di tutti ha contribuito a mandare in fallimento i vecchi navigatori, sostituiti da un'app sullo smartphone che ti permette di avere immagini satellitari, indicazioni in tempo reale su traffico e orari dei mezzi pubblici insieme ai limiti di velocità e agli autovelox. Un bel pacchetto che ha consentito ...

Sardegna - arrivano i cartelli anti Google Maps : “Non seguite le indicazioni del navigatore” : Non sempre Google Maps ti porta sulla retta via. Lo sanno bene i turisti del comune di Baunei, località Santa Maria Navarrese: qui i vigili del fuoco e i pastori locali sono intervenuti, per tutta l’estate, in aiuto ai visitatori che si sono fidati ciecamente delle indicazioni del navigatore di Mountain View trovandosi così, con camper o semplici utilitarie, intrappolati in stradine sterrate che Google Maps aveva giudicato “strade ...

La regione Sardegna si schiera contro Google Maps con speciali cartelli stradali : La regione Sardegna ha installato diversi cartelli stradali dove si consiglia di non utilizzare Google Maps

Altre novità per Android Auto : piccolo restyling per Google Maps - più coerente e gradevole : Google Maps su Android Auto ha subito delle piccole modifiche estetiche senz'altro gradite ai perfezionisti

Spuntano i cartelli antiGoogle Maps : Pericoloso - non seguite le indicazioni : Affidarsi a un navigatore quando si viaggia non è sempre una scelta giusta. Spesso si finisce in stradine impraticabili, dove è difficile destreggiarsi con l'auto. Ma come fare se non si conosce la strada per raggiungere una determinata destinazione? Google Maps fornisce un grande aiuto, ma non sempre propone la via giusta da percorrere. Ne sanno qualcosa i migliaia di turisti rimasti bloccati con le loro auto in qualche sentiero sterrato, ...