DONATELLA RETTORE ' Mio marito Claudio Rego? Lo risposerei ora!' | Vieni da me

Vieni da Me - DONATELLA RETTORE : video in diretta dalla Milani - la reazione : Vieni da Me, Donatella Rettore: in diretta arriva il video della Milani, la reazione della cantautrice veneta. Le due furono protagoniste di diversi attriti a Ora o Mai Più Donatella Rettore si è confessata con Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me (Rai 1). Per lei c’è stata la ‘lavatrice’, slot del programma dedicata […] L'articolo Vieni da Me, Donatella Rettore: video in diretta dalla Milani, la reazione proviene ...