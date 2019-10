Claudia Pandolfi | «Gli errori dei figli sono dei figli»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) In molti l’hanno amata nei panni di Alice ne Il medico in famiglia, altri in quelli di Angelica in E’ arrivata la felicità, altri ancora non hanno dimenticato Giulia di Distretto di polizia. Nell’ultimo anno inveceviene immediatamente correlata a Monica, una delle protagoniste adulte della serie Baby (dal 18 ottobre è disponibile su Netflix la seconda stagione). «Monica non è mai cresciuta», la descrive, «è la meno responsabile del gruppo di adulti, le piace sentirsi ragazza e la deriva emotiva con il marito troppo severo e chiuso è un pretesto per liberarsi da certe gabbie». Inizia così a dar sfogo al lato adolescenziale che ribolle dentro di sé stringendo una relazione con il giovane studente di liceo Nicolò (Roberto Zurzolo). Relazione che proseguirà anche nella seconda stagione, anzi, Monica sarà ancora più coinvolta nell’universo dei giovani che animano la ...

