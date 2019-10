Marquez | ora bisogna vincere a Motegi

MotoGp – Marquez non dorme sugli allori : “in Giappone per spingere - mancanco ancora 2 titoli” : Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo ...

MotoGp – Puig non vuole farsi scappare Marquez : “migliora ogni anno - lavoriamo per farlo rimanere con noi” : Alberto Puig soddisfatto del titolo Mondiale conquistato da Marquez: le parole del team manager Honda dopo il Gp della Thailandia Marc Marquez ha conquistato in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale: lo spagnolo della Honda, beffando ancora una volta Fabio Quartararo, si è preso la vittoria della gara di Buriram, che gli ha permesso di festeggiare insieme al team la vittoria del titolo iridato 2019. Una grande gioia per la squadra ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez nella classe regina. Morbidelli e Bagnaia ancora troppo acerbi - i senatori soffrono : Il Gran Premio della Thailandia ha chiuso definitivamente i conti per quanto riguarda il Mondiale 2019 di MotoGP, conquistato ancora una volta dallo spagnolo Marc Marquez che all’età di 26 anni è già riuscito ad arrivare a quota otto titoli iridati. ancora una volta nessun rivale è riuscito, per motivi diversi, a contendere seriamente il campionato al pilota della Honda che ha messo sul piatto una costanza di rendimento eccellente e ...

VIDEO MotoGP - papà Marquez : “Marc è ancora giovane - i 15 titoli sono possibili” : Una domenica di grande festa in casa Marquez, quella del GP della Thailandia 2019. Julià Marquez, papà di Marc e Alex, si gode i successi del figlio e non sa fin dove possa spingersi il pilota della Honda, ritenendo impossibile porre alcun limite anche per quanto riguarda i Mondiali vinti. “La genetica buona è di entrambi, mamma e papà. Non so se possa arrivare a 15 titoli, è difficile ma è possibile perché Marc è ancora molto giovane, ma ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

MotoGp – Jorge Lorenzo elogia Marquez : “fisicamente è un toro - dopo la caduta è ancora il più forte di tutti” : Jorge Lorenzo elogia Marc Marquez dopo le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota spagnolo si complimenta con il connazionale nonostante la caduta nelle FP1 Jorge Lorenzo si avvia verso un finale di stagione da passare in coda alla classifica. Rientrato dal brutto infortunio alle vertebre, lo spagnolo non sembra riuscirea trovare il ritmo giusto per competere con i migliori. I progressi ci sono, ma risultano minimi e forzare in questo ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Il divario con Marquez è grande - dobbiamo migliorare molto” : Il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del giovedì in cui i protagonisti più attesi del Motomondiale hanno rilasciato le prime dichiarazioni in quel di Buriram. Andrea Dovizioso sarà sicuramente uno degli osservati speciali dato che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez e l’ottavo titolo mondiale, infatti l’iberico della Honda potrebbe ...

Thailandia : primo match point per Marquez. Gli orari in TV : Il 15° round della MotoGP in Thailandia può rivelarsi decisivo per la battaglia al titolo: a Buriram, Marquez ha infatti il primo match point, mentre i giochi sono ancora aperti per Moto2 e Moto3. Per la fine del Mondiale bisogna aspettare la gara di Valencia in programma il 17 novembre alle 14, ma per conoscere […] L'articolo Thailandia: primo match point per Marquez. Gli orari in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Marquez padrone della MotoGp : trionfa anche ad Aragon - ora è a 2 punti dal titolo : Sul podio anche Miller. Rossi solo ottavo. In classifica lo spagnolo sale a +98 sull’italiano della Ducati

MotoGp Aragon - le qualifiche : Marquez ancora dominatore - Quartararo è secondo. Rossi sesto : Marc Marquez scatterà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Aragon della MotoGp. Il pilota spagnolo che sul circuito di Alcaniz si trova a casa sua più che in tutte le altre, sforna un’altra qualifica da dominatore. Ad avvicinarsi solamente al suo 1:47.009 è ancora il francese Fabio Quartararo con la Yamaha clienti, lontano poco più di tre decimi. Al suo fianco a chiudere la prima fila c’è la prima Yamaha ufficiale, quella di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo era la pole position ma ora conta la gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato le qualifiche, il suo giro buono è stato davvero perfetto e non ha lasciato spazio agli avversari anche se Fabio Quartararo lo ha fatto tremare nel finale. Tutto molto facile per il Campione del Mondo che domani andrà a caccia ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultati e classifica FP2. Tre Yamaha davanti a Marquez - fatica ancora Dovizioso : Grande conferma della Yamaha nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon 2019 di MotoGP. Dopo l’ottimo weekend di Misano il team giapponese ha messo tre piloti davanti a Marc Marquez, assoluto dominatore della mattina. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Maverick Viñales in , davanti a Valentino Rossi a 57 millesimi e Fabio Quartararo (+0.103). Ottava posizione per Andrea Dovizioso che si salva nel finale mentre ancora ...

MotoGP - analisi GP San Marino 2019 : il cannibale Marquez non è ancora pronto a lasciare lo scettro : Quando il GP di San Marino 2019 di MotoGP stava per entrare nelle tornate finali, e si è capito che la serratissima battaglia tra il francese Fabio Quartararo e lo spagnolo Marc Marquez si sarebbe probabilmente decisa all’ultima staccata, in molti non possono che aver pensato “ci risiamo”. Recentemente (sia in Austria che in Gran Bretagna) il sette volte campione del mondo spagnolo è stato sconfitto in maniera netta e decisa ...

Moto2 - risultato warm-up GP San Marino 2019 : Navarro rialza la testa - Marquez e Di Giannantonio ancora davanti : Il warm-up del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto2 si è appena concluso con la migliore prestazione dello spagnolo della Speed Up Jorge Navarro, che riesce in questo modo a rialzare la testa dopo un lungo weekend in cui il più esperto pilota è stato oscurato dalle prestazioni del compagno rookie Fabio Di Giannantonio. L’iberico si è dunque imposto con il tempo di 1:37.923 davanti al leader del Mondiale Alex Marquez ...