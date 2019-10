Is Arenas | la difesa di Cellino | «Inesistente l’abuso edilizio»

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Il pubblico ministero ha voluto introdurre un‘ipotesi di abuso, ma è. Lo stadio non è privato, ma del Comune. I beni sono del Comune e non c’è né colpa, né dolo, né ci sono reati. E’ un processo fatto sull’uomo“. E’ iniziata così l’arringa dell’avvocato Giovanni Cocco, difensore dell’ex presidente del Cagliari … L'articolo Is, ladi: «l’abuso

lanuovasardegna : Stadio Is Arenas, la difesa di Cellino: nessun abuso - sardanews : Is Arenas: difesa Cellino, nessun abuso - AnsaSardegna : Is Arenas: difesa Cellino, nessun abuso. Al via in tribunale a Cagliari arringhe avvocati indagati #ANSA -