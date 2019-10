Il satellite TIBA-1 lascia Airbus Defence and Space

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019)-1, ilper le telcomunicazioni sviluppato dae Thales Alenia(TAS) per il governo egiziano, hato le camere bianche dianddi Tolosa. Ilè stato trasportato oggi nella Guyana francese, in vista del lancio da Kourou a bordo di Ariane 5.ande TAS sono entrambe incaricate della costruzione e del lancio in orbita di-1. . TAS, il partner principale, ha progettato e realizzato il carico utile per le comunicazioni, con una doppia missione nella banda Ka che garantirà comunicazioni sicure e a banda larga.-1, progettato per rimanere in servizio in orbita per oltre 15 anni, avrà una massa di 5.600 kg al lancio e una potenza elettrica di oltre 9 kW.è leader a livello mondiale nel campo dell’aeronautica, dello spazio e dei relativi servizi. Nel 2018 ha registrato ricavi per EUR 64 miliardi ...