Il nuovo controller per PS4 di Razer è un interessante incrocio tra un arcade stick e un

Playstation 5 esce a Natale 2020. Come sarà il nuovo controller : Svelate anche le caratteristiche del nuovo controller. Ora si attendono le mosse della rivale Microsoft che dovrebbe debuttare anche lei nel 2020 con una nuova macchina da gioco.

eSwap Pro di Thrustmaster è il nuovo controller modulare componibile per PS4 : Il nuovo controller eSwap di Thrustmaster per PlayStation 4 altamente personalizzabile vi permetterà di scegliere la vostra configurazione di tasti preferita.Disponibile oggi in preordine in Europa, Medio Oriente, Africa e Australia, il controller eSwap da 170 € utilizza la tecnologia "T-Mod" di Thrustmaster per consentire lo scambio dei suoi componenti modulari in qualsiasi momento, anche nel mezzo di una partita. I bumper laterali, i ...

Il REVOLUTION Pro Controller 3 è il nuovo interessante controller per PS4 di Bigben : Bigben INTERACTIVE, uno dei principali designer e distributori di accessori per il gaming, è orgogliosa di annunciare l'imminente release del REVOLUTION Pro controller 3, un nuovo controller wired progettato per gli eSport per PlayStation 4 sotto il brand NACON, su licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment (SIE). Un controller imperdibile per i possessori di PS4? Scopriamolo nel comunicato di Bigben."Con questo nuovo REVOLUTION, NACON ...