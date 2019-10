Fabio è morto in sella alla sua moto | aveva 42 anni Un paese intero sotto choc

Chi era Fabio Buzzi - il campione della motonautica morto a Venezia : Fabio Buzzi , ingegnere e campione , leggenda della motonautica è morto mentre stava per battere un altro record di velocità nel tragico incidente del 17 settembre a Venezia (FOTO). La sua imbarcazione si è schiantata contro la diga di San Nicoletto, con lui sono morte altre due persone e uno è rimasto ferito. Stava per ottenere il nuovo primato di velocità offshore da Montecarlo a Venezia : in sole 22 ore, con un’unica sosta per il ...

Venezia - è morto il campione di motonautica Fabio Buzzi in un incidente vicino al Lido : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 21:00 nei pressi del Lido di Venezia, dove un'imbarcazione offshore, che stava effettuando una gara sportiva, si è schiantata contro la diga della lunata. A bordo c'erano quattro persone, tra cui il campione di motonautica Fabio Buzzi. Per lo stesso e per altre due persone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbero decedute a causa delle gravi ferite riportate ...