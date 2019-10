Sci alpino | montepremi faraonico per la discesa di Kitzbuehel! Cifra a cinque zeri | borsa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ladi Kitzbuehel è uno dei eventi più importanti dello stagione di sci, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali. L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 25-26 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto che hanno alzato il: 100mila euro per chi vincerà lalibera e altrettanti per chi si imporrà nello slalom, previsti invece 68500 euro per il primo poto nel SuperG. Si festeggeranno gli 80 anni delle gare dell’Hahnenkamn e si è così voluto premiare gli atleti che regalano lo spettacolo, si tratta di un riconoscimetno economico davvero importante visto che nelle altre tappe della Coppa del Mondo la vittoria vale 45000 franchi ...

