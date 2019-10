Inter | contro il Sassuolo al Mapei Stadium dovrebbero giocare titolari Lautaro e Bastoni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)si giocherà domenica alalle ore 12:30 in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre vorranno ben figurare durante il match. I padroni di casa scenderanno in campo per la prima volta dopo la scomparsa del presidente Squinzi, dunque avranno un motivo in più per ottenere un bel risultato da dedicare alla memoria del patron. La squadra di De Zerbi tornerà in campo dopo circa due settimane di stop, avendo rinviato la sfida con il Brescia per la morte del suo presidente dello scorso 2 ottobre. L', invece, sarà chiamata a riprendere la marcia dopo la brutta sconfittana con la Juventus. ...

Eurosport_IT : È passato un anno e mezzo ma Lotito non l'ha ancora mandata giù... ?? 'La Lazio non andò in Champions perché schier… - UEFAcom_it : ???? 5?1? gol in 8?3? partite ? con la doppietta contro San Marino, @RomeluLukaku9 è diventato il miglior marcatore n… - capuanogio : ?? Ipotesi #Spalletti #Milan bruciata per la richiesta di un anno di buonuscita all'#Inter contro l'offerta di soli… -