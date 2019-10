Conte in Senato | “Europa nostro pilastro” Il leghista Candiani | “Utile idiota | è

Senato - Lega : “Presidente Conte - sui dazi lei è falso come il Parmesan”. Casellati sospende l’Aula : Bagarre in Aula a Palazzo Madama sulla questione dei dazi degli Stati Uniti. Simone Bossi (Lega), ha attaccato il presidente del Consiglio Conte: "Presidente, lei è falso come il Parmesan...''. Dai banchi della Lega in molto hanno mostrato i cartelli con la scritta 'falso'. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso quindi di sospendere la seduta per qualche minuto.Continua a leggere

Migranti - Conte al Senato : "Serve un'azione decisa e coordinata dell'UE" : A poche ore dal perfezionamento della manovra finanziaria, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato al Senato per le consuete comunicazioni ai parlamentari in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre 2019, il primo per l'esecutivo che si è costituito poche settimane fa.I temi all'ordine del giorno del Consiglio EU sono il quadro finanziario pluriennale, il prossimo ciclo istituzionale, i cambiamenti climatici, la gestione ...

Siria - Conte in Senato : “Su Turchia serve decisione risoluta e ferma dell’Ue. Inaccettabili le parole di Ankara sui rifugiati” : “La decisione turca ripropone l’esigenza di una decisione comune, ferma e risoluta da parte” dell’Ue. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferendo in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ha ribadito la posizione dell’Italia sul conflitto in Siria. Accanto al premier, tra i banchi del governo, sedevano i ministri per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) e quello per gli Affari ...

Senato - il presidente del Consiglio Conte riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. Segui la diretta : Al via la seduta del Senato con il premier Giuseppe Conte all’Aula, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Segui la diretta L'articolo Senato, il presidente del Consiglio Conte riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5s. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

Conte : «Inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile» Senato - la Lega blocca le Commissioni : Il presidente del Consiglio Conte, parlando a New York con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

Senato - la Lega blocca le Commissioni E Conte : «Chiarimenti sul caso Mosca» : L’ex ministro: «Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!». Conte: «Urgente» un nuovo passaggio parlamentare sui rapporti Lega-Russia

Conte - duello con Di Battista : «Mi fido dei dem». Grandi manovre nei gruppi al Senato : Le parole di Di Battista? «Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo». Il presidente del Consiglio...

Giuseppe Conte - il retroscena : quei contatti con Gianni Letta per blindare il Senato : Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle stanno studiando le contromosse nel caso in cui Matteo Renzi disattendesse le sue promesse sul sostegno al governo giallo-rosso da parte dei suoi nuovi gruppi parlamentari. Fonti del M5s confermano a La Stampa che ci sia stato un contatto tra il presidente del

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo. La

Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato : Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato. Dopo quella della Camera, arriva anche la fiducia del Senato per il Governo Conte bis.

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo scontro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

BIBBIANO - T-SHIRT LUCIA BORGOGNONI VS PD/ Video - caos Senato : ira Conte su Lega : BIBBIANO, LUCIA Borgonzoni sfoggia la maglietta contro il Pd in Senato: seduta sospesa e bagarre, la replica diretta del Premier Conte vs la Lega