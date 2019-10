ATP Mosca – Seppi super | splendida vittoria in rimonta | l’azzurro ai quarti

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)avanza a: l’azzurro trionfa incontro Carballes Baena e vola aidi finale Ottima partita di Andreasoggi in Russia: il tennista italiano, numero 72 del ranking mondiale, ha staccato il pass per idi finale del torneo ATP diha trionfato oggi in, eliminando agli ottavi lo spagnolo Roberto Carballes Baena in tre set: il match è terinato col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 dopo due ore e 15 minuti di gioco. Adessoaiaffronterà il vincitore del match tra Kohlschreiber e Khachanov.L'articolo ATPin: l’azzurro aiSPORTFAIR.

