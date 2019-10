Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia | ' Un figlio? Sì' | Trono Classico

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 16 Ottobre 2019 : La Sfilata dei Cavalieri! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over assistiamo alla Sfilata degli Uomini. Inutile dire che non mancano le occasioni per litigi e battibecchi tra dame e cavalieri. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi del trono Over di Uomini e Donne. Secondo voi Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno recitato un copione? Oppure quello tra loro è amore vero? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 16 Ottobre 2019: La Sfilata dei Cavalieri! ...

Uomini e Donne - caos in studio. Maria De Filippi si ribalta sulle scale : la scenetta è epica : Una puntata movimentata quella di martedì 15 ottobre al Trono Over di “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. I primi protagonisti della puntata sono Ida e Riccardo, che spiazza tutti leggendo una lettera d’amore alla sua ex compagna. Il cavaliere chiede a Ida di tornare insieme e di cancellare il passato fatto di ripicche e malumore. La Platano dinanzi alle telecamere ha confessato che, in seguito a questi eventi, ha capito di non ...

Uomini e Donne - Riccardo legge lettera a Ida : Web furioso con lei - il particolare : Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la lettera che commuove a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono i protagonisti del momento del Trono Over e la lettura della lettera che lui ha scritto a lei su Canale 5 era un momento che tutti aspettavano: Riccardo infatti non si era mai sbilanciato così tanto […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo legge lettera a Ida: Web furioso con lei, il particolare proviene da Gossip e Tv.

Pago conquista il pubblico a Temptation : richieste per dargli il trono di Uomini e Donne : Pago è il personaggio che ha fatto maggiormente breccia nel cuore del pubblico durante la seconda edizione Vip di Temptation Island: la sofferenza che il sardo ha provato nel vedere Serena Enardu tra le braccia del single Alessandro e il comportamento da gentleman che ha avuto al falò di confronto, hanno conquistato davvero tutti. Se il cantante sta pian piano tornando alla normalità dopo la rottura, i suoi nuovi sostenitori chiedono a gran voce ...

Uomini e Donne/ Pamela Barretta spiazza : il gesto per Enzo - Trono over - : Uomini e Donne Trono over: la lettera di Riccardo ad Ida, il gioco della male di Gemma e Jean Pierre e il gesto di Pamela Barretta per Enzo.

Uomini e donne - Gennaro corteggiatore di Valentina - chi è? (VIDEO) : Nel corso della puntata di Uomini e donne di martedì 15 ottobre 2019, Valentina, che sta frequentando Paolo, ha fatto la conoscenza di Gennaro. Il nuovo cavaliere del trono over del programma di Canale 5 si è presentato così:Mi chiamo Gennaro, sono qui perché ti ho visto di sfuggita in televisione... quel vestitino nero, quegli orecchini neri, lo stile molto ricercato, ma semplice, dal vivo, poi... complimenti! Sono un prof. di educazione ...

Paolo e Valentina M./ Uomini e donne - per la dama arriva Gennaro : 'voglio conoscerlo' : Nessuna esclusiva tra Paolo e Valentina: il cavaliere del trono over di Uomini e donne freddato dalla clamorosa decisione della dama.

Uomini e donne - Gemma e Jean Pierre : gioco della mela (VIDEO) : Durante la puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 15 ottobre 2019, è andato in scena in studio il gioco della mela, che consiste nell'afferrare il frutto, sospeso da una corda, con la bocca, senza utilizzare la mani. A partecipare per prima è stata Gemma Galgani - con tanto di dentiera di ricambio gentilmente offerta da Tina - in coppia con Jean Pierre. Poco dopo anche Riccardo e Ida, sempre più vicini al ritorno di fiamma, hanno partecipato ...

Uomini e donne - la lettera di Riccardo per Ida : "Credo di amarti ancora" (VIDEO) : Nella puntata di oggi, martedì 15 ottobre 2019, di Uomini e donne Riccardo ha - faticosamente, per via dell'emozione - letto la missiva scritta per Ida. Il cavaliere del trono over ha ripercorso la storia vissuta con la dama concludendo con una vera e propria dichiarazione d'amore:Sono proprio uno stupido, perché credo di amarti ancora.prosegui la letturaUomini e donne, la lettera di Riccardo per Ida: "Credo di amarti ancora" (VIDEO) pubblicato ...

Riccardo Guarnieri - lettera d'amore per Ida Platano/ Uomini e Donne : 'dopo un anno..' : Riccardo Guarnieri e la lettera d'amore per Ida Platano. Grandi emozioni nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti di Uomini e Donne - la notizia (clamorosa) arriva come un fulmine a ciel sereno : Di recente il nome di Giorgio Manetti è tornato di prepotenza nello studio di Uomini e Donne. E di fatto il Gabbiano, seppur assente fisicamente, ha di nuovo generato uno scontro tra la sua ex storica, Gemma Galgani, e la sua amica di sempre (anche se tuttora non mancano dubbi) Anna Tedesco. Tutto ha avuto inizio quando Anna ha raccontato di essere stata a cena con un’amica d’infanzia e altre persone tra cui, appunto, Manetti con la sua nuova ...

Tale e Quale - Flora Canto sul passato a Uomini e Donne : “Mi è servito” : Uomini e Donne, Flora Canto ricorda la sua partecipazione come corteggiatrice: “Mi è stata utile” E’ attualmente tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2019 Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, che il pubblico televisivo ricorda anche per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne, risalente a diversi anni fa. E proprio di quell’esperienza l’artista ha parlato nella lunga intervista rilasciata ...

Uomini e Donne - Claudio Sona : “Oscar mi fa sentire al sicuro” : Claudio Sona di Uomini e Donne parla del suo nuovo amore… animale! L’amore può arrivare da tanti fronti: dal partner, dalla famiglia, dagli amici e, perché no, anche da coloro che sono considerati i migliori amici dell’uomo. Ne sa qualcosa l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona le cui fan gli hanno regalato un rhodesian ridgeback; ora non può più farne a meno. Al settimanale Nuovo Tv (nella rubrica Vip e Animali) ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sul suo dramma : “Mi ha insegnato…” : Valentina Dallari di Uomini e Donne ospite a S’è fatta notte torna a parlare della malattia Valentina Dallari, come tutti sapranno bene, ha avuto nei mesi passati un grosso disturbo legato all’alimentazione. Per tale ragione è andata anche in una clinica per curarsi. Cure che per fortuna le hanno permesso di superare questo dramma. dramma di cui ne ha parlato abbondantemente anche nella sua prima fatica letteraria. Ieri sera ...