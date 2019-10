Under 21 | la Spagna ‘chiama’ Ansu Fati | il retroscena sulla convocazione è davvero

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il giocatore del Barcellona è stato convocato all’età di 16 anni nella Nazionale U21 spagnola in un modo assai singolare La favola dicontinua, il giovane 16enne del Barcellona è infatti stato convocato dallaU21 per il match di qualificazione ai prossimi europei di categoria contro il Montenegro. Una chiamata alquanto singolare, rivelata dalla stellina blaugrana ai media spagnoli: “è un orgoglio essere qui, farò di tutto per far divertire i tifosi. La? Stavo andando a mangiare con alcuni amici, quando mio padre mi ha telefonato per dirmi tutto. Non ci ho pensato su un minuto, chiedendogli quale aereo avrei dovuto prendere. Sono molto sorpreso, ma al tempo stesso orgoglioso di far parte dellaU21“.L'articolo21, la‘chiama’: ilsingolare sembra essere ...

