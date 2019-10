Spoiler americani Grey' s Anatomy 16x05 | Meredith Grey dovrà affrontare una nuova udienza

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) La sedicesima stagione di's, attualmente in onda sulla ABC, continua a collezionare ottimi ascolti risultando - per la terza settimana consecutiva - il telefilm più visto del giovedì sera americano. Forte del grande successo, il network ha rilasciato la trama ufficiale della, in onda il prossimo 24 ottobre. La puntata, intitolata "Breath Again", è stata scritta da Elisabeth R. Finch - già sceneggiatrice di alcuni tra i più emozionanti episodi del Medical-Drama - e diretta da Chandra Wilson, l'attrice che nella serie interpreta la dottoressa Miranda Bailey. Al centro della trama, ancora una volta,chele conseguenze della sua cattiva condotta messa in atto nei confronti della comunità, dove sta svolgendo dei lavori socialmente utili. La protagonista - a causa di uno scandalo che colpirà il-Sloan Memorial - si assenterà, infatti, da ...

odinson___ : prima fai uno dei peggior spoiler di kny, poi ti lamenti degli spoiler degli americani. Ora sai che si prova ad apr… - svkrhub : @StockCarLiveITA Perché tutto questo astio da parte degli americani per gli splitter e spoiler nei commenti? - b0mbshwll : amici domani sarò assente causa spoiler di profili americani su Riverdale #RiverdaleS4 -