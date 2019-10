Sanità | a Treviso rimosse in due tempi 10 metastasi epatiche

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019), 15 ott. (Adnkronos) – ‘Nel sistema sanitario veneto esistono chirurghi capaci di aggredire con successo diecidi un paziente ad alto rischio. Significa che quel sistema è al top. Una foresta che cresce senza fermarsi anche se, spesso, fa più rumore un albero che cade, come ogni tanto è inevitabile in un’organizzazione così complessa come la. Oggi ce lo ricordano il Professor Giacomo Zanus e l’intera equipe della Quarta Chirurgia dell’Ospedale di, ai quali rivolgo i miei riconoscenti complimenti”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l’eccezionale intervento chirurgico portato a termine nel nosocomio trevigiano su un paziente di 76 anni, in gravi condizioni e con gravi patologie pregresse, con la rimozione in duedi 10.‘A...

