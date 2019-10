Quota 100 sta diventando un serio problema per il governo giallorosso 

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ilprende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro domani sera a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta avvenendo è il Partito democratico. I dem, infatti, temono che nella ricerca spasmodica di coperture per l'una e per l'altra misura, si finisca per penalizzare la loro proposta-bandiera: l'aumento degli stipendi per i lavoratori attraverso il taglio del cuneo fiscale. E a dare la misura di quanto la tensione sia alta, anche il vertice convocato all'ultima ora utile per preparare la strada all'ok definitivo al documento viene sconvocato. La ...

davidealgebris : Quota 100 : CEO di Grande Banca Estera. Mi dice: Quota 100 perfetta. Abbiano mandato piu di 1000 persone in Pensio… - matteosalvinimi : L’ex avvocato del popolo vuole trovare un lavoro per migliaia di africani in Africa ma senza chiudere i porti. Ma… - matteosalvinimi : ?? Renzi propone l’abolizione totale di Quota 100. È solo l’ultima FOLLIA del governo delle poltrone, che ha annun… -