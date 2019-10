Display a 90 Hz e fino a 12 GB di RAM | ecco Realme X2 Pro | ufficiale con ottime specifiche

Sharp ha presentato Aquos Zero 2 con Display OLED fino a 240 Hz : Sharp ha annunciato Aquos Zero 2, uno smartphone estremamente leggero dotato di un ampio display OLED con un refresh rate che arriva fino a 240 Hz. L'articolo Sharp ha presentato Aquos Zero 2 con display OLED fino a 240 Hz proviene da TuttoAndroid.