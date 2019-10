Accoltellato in una rissa tra ragazzini Confessa un nordafricano di 15 anni

17enne Accoltellato a Trieste durante una rissa : è grave : Un altro drammatico fatto di cronaca, ancora a Trieste, con un diciassettenne ricoverato in condizioni gravi per almeno una ferita da arma da taglio. Il fatto è avvenuto ieri nel corso della serata festosa della Barcolana, la regata più grande del mondo, con il sold out di turisti e velisti in città. La sanguinosa aggressione arriva pochi giorni dopo lo choc per i due agenti uccisi in Questura, venerdì 4 Ottobre, ...

Vibo Valentia - scomparsa una donna che nel 2014 aveva Accoltellato la madre : Sono ore di apprensione ed allerta in provincia di Vibo Valentia per la scomparsa di Paola Liotta (37 anni), una donna affetta da gravi problemi psichici, che in passato tentò di accoltellare la madre. Dopo aver trascorso un lungo periodo in una struttura di recupero, qualche giorno fa, era tornata a casa, a Pizzo. Si pensa ad un allontanamento volontario. Il parroco dell'associazione San Giuseppe Moscati, su Facebook, ha lanciato un accorato ...

Un ragazzo ha Accoltellato una guardia giurata e poi si è suicidato nel tunnel della stazione Tiburtina a Roma : A Roma giovedì sera un ragazzo ha accoltellato al collo un vigilante nel tunnel che collega la metro alla stazione Tiburtina, lo ha disarmato e ha usato la sua pistola per suicidarsi. La polizia è stata avvisata da una persona

Andria : ventottenne Accoltellato per una lite - preso il responsabile : Ad Andria un giovane di 28 anni è stato ucciso ieri sera, 12 settembre, per una banale lite. L'uomo è stato aggredito e accoltellato per strada davanti alla moglie e al figlio di 5 anni, che erano a bordo dell'auto della vittima. L'assassino, 50enne, è stato rintracciato e fermato dopo qualche ora dall'omicidio. Il delitto alla periferia di Andria, davanti a moglie e figlio È successo alla rotatoria tra via Puccini e via Corato, alla periferia ...

Cariati - battesimo finisce nel sangue : invitato Accoltellato allo stomaco durante una lite - è grave : Una discussione degenerata in lite e poi finita, complice forse l'assunzione di alcol, con un accoltellamento. L’uomo, con il coltello ancora conficcato nell’addome, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Arrestato un 33enne con l’accusa di tentato omicidio.Continua a leggere