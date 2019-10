Migranti | la Ocean Viking | Dateci un porto E la Libia chiede aiuto alle Ong

Su Ocean Viking 176 Migranti. L'Ong : "Dateci un porto sicuro" : Mauro Indelicato In due distinte operazioni di recupero, L'Ong francese Sos Mediterranée ha fatto salire a bordo della Ocean Viking complessivamente 176 migranti: "L'Ue ci assegni un porto in cui sbarcare" Sono adesso per 176 i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che, da alcuni giorni, è di nuovo nel Mediterraneo per condurre le missioni in mare assieme a Medici Senza Frontiere. I 176 migranti sono ...

Migranti - in 200 sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore : l’hotspot è al collasso. Altre 176 persone a bordo della Ocean Viking : Passata l’ondata di maltempo, sono ripresi i viaggi della speranza nel Mediterraneo e all’alba di lunedì mattina 200 persone sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barconi: i soccorritori le hanno portate all’hotspot di contrada Imbricola ma il centro di accoglienza è ormai al collasso dal momento che vi sono già 400 Migranti a fronte di una capienza massima di 90. Altre due piccole imbarcazioni che trasportavano, ...

La nave Ocean Viking ha soccorso altri 102 Migranti al largo della Libia : ora ne ha a bordo 176 : Ieri pomeriggio la nave Ocean Viking gestita dall’ong SOS Mediterranee e da Medici Senza Frontiere ha soccorso 102 migranti che si trovavano su un gommone al largo delle coste libiche. Fra di loro ci sono 12 donne, quattro delle quali

Ocean Viking carica 74 Migranti : "Arriveranno in Italia" : Luca Sablone A bordo ci sono anche 6 minori. La previsione di Matteo Salvini: "Vedrete che arrivano anche questi. Poi in Sicilia non ci stanno e li cominciano a ridistribuire nelle regioni" La Ocean Viking ha soccorso 74 migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. A bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ci sono anche 6 minorenni. Ad annunciarlo è stata Msf sul ...

Migranti Ocean Viking in 5 paesi - 58 a carico della Cei : In attesa che l'Europa si esprima sull'accordo di Malta e sul meccanismo automatico di redistribuzione dei richiedenti asilo, la soluzione per evitare che i Migranti restino in mare e' la stessa adottata negli ultimi mesi: un accordo tra paesi 'volenterosi'. E cosi' 124 Migranti sbarcati a Messina dalla Ocean Viking saranno distribuiti in 5 paesi, come gia' accaduto in passato per altre navi delle Ong, mentre 58 rimarranno in Italia in strutture ...

Ocean Viking - accordo tra Cei e Viminale : 60 Migranti saranno accolti dalla Chiesa : È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d?intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti ? fra i 182 migranti sbarcati...

Ocean Viking - Cei accoglie 60 Migranti : 17.48 E' stato firmato un nuovo protocollo d'intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, volto ad assicurare l'accoglienza di quanti - fra i 182 migranti sbarcati ieri a Messina dalla nave Ocean Viking - non saranno redistribuiti tra Francia, Germania, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo. "Si tratta di una sessantina di persone - riferisce la Cei - per le quali la Chiesa italiana ha risposto affermativamente alla richiesta del ...

Messina - sbarcati i 182 Migranti della Ocean Viking : Sono stati fatti sbarcare a Messina i 182 migranti salvati dalla Ocean Viking. Tra i naufraghi, 14 sono bambini. La più piccola è una neonata con una decina di giorni di vita. Sono già cinque gli Stati europei che si sono offerti di accogliere i migranti. Intanto l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna all'attacco: "Se dici che 'i porti sono aperti' ne arrivano di più", ha commentato il leader della Lega. (Lapresse) ...

A Messina i 182 Migranti di Ocean Viking : La decisione di indicare la città siciliana come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell'Ue.