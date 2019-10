Trump senza freni al comizio tra insulti e volgarità | poi simula l’orgasmo tra due agenti

Trump senza freni al comizio elettorale tra insulti e volgarità - poi simula l’orgasmo tra due agenti Fbi : Joe Biden “leccaculo di Barack Obama”. E’ un Donald Trump fuori controllo quello che dal palco del Target Center di Minneapolis attacca con toni mai visti il suo probabile avversario nelle elezioni presidenziali del 2020. Il suo è un comizio shock, durante il quale non risparmia insulti e volgarità ai suoi avversari politici, arrivando a definire “un’idiota” la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello Stato. ...

Ivanka Trump come Carola Rackete alle Nazioni Unite : outfit senza brassière - è polemica : La camicetta blu che Ivanka Trump ha indossato durante il suo intervento alle Nazioni Unite, in cui pare fosse senza reggiseno, ha sollevato molte critiche e una forte polemica sui social. La first daughter americana è stata criticata perché la sua mise è stata ritenuta "fuori luogo" da molti commentatori, dimostrando una netta caduta di stile. Ivanka Trump senza reggiseno alle Nazioni Unite, piovono le critiche dai social Ivanka Trump scivola ...

Huawei sfida Trump : ?arriva il Mate 30 - primo smartphone senza app di Google : Huawei lancia la serie Mate 30 e Mate 30 Pro con un evento a Monaco di Baviera avvolto dall’incertezza, perché si tratta della prima gamma di telefoni su cui incide il bando di Trump, ovvero l’inserimento di Huawei nella lista di aziende che non possono avere relazioni commerciali con aziende americane

Riad - Trump "Usa pronti a reagire"/ Nessun incontro 'senza condizioni' con Rohani : Donald Trump minaccia: 'Usa pronti a reagire ad attacchi Riad', e smentisce incontro senza condizioni con il presidente iraniano.

Uragano Dorian - Trump : “Senza di me ci sarebbero state molte più vittime” : “Grazie al primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis, per le sue cortesi e gentili parole avendo detto che senza l’aiuto degli Stati Uniti e mio ci sarebbero stato un numero di vittime ben maggiore“: lo ha scritto su Twitter il presidente Trump in riferimento alla devastazione lasciata dall’Uragano Dorian. “Di questo io do tutto il merito alla Fema, alla Guardia costiera Usa e al coraggioso popolo delle ...

Trump & ALASKA/ Il piano senza senso economico del presidente bulldozer : Il presidente Usa vuole esonerare circa la metà della foresta Tongass dal vincolo "no-road" e permettere attività minerarie e costruzione di strade