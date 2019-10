Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 13 ottobre 2019) Hai dovuto pagarea 28o ile non sai che fare? Sei in buona compagnia: i forum e le mail della redazione in questo periodo sono affollati diin preda ai dubbi

fisco24_info : Tariffe a 28 giorni e modem dell’operatore, quali diritti per gli utenti: chiariamo tutti i dubbi: Hai dovuto pagar… - CarlaTua18 : @easyJet I prezzi cambiano nel giro di poche ore...l'altro giorno 262€ poi ho avuto difficoltà con la connessione p… - atomcip : RT @ilmigliorista1: Viva l’Italia, metà furbizia Tra bollo auto, multe, pagamento delle imposte, aggravio per la carta di credito, tariffe… -