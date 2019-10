Grillo porta a pranzo i perplessi | La strada da seguire è quella con il Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sul palco di Italia 5 Stelle si parla di lotta agli sprechi, taglio dei parlamentari ma attorno deputati e senatori, che in questo week end si sono ritrovati a Napoli per festeggiare i dieci anni del Movimento, si distraggono. Sono preoccupati, nervosi. E Beppeè arrivato qui, alla Mostra d’Oltremare, proprio per calmare gli animi, per rassicurare i più dubbiosi. Li incontra uno per uno.Ieri è stato il turno di Carla Ruocco e di Danila Nesci, oggi il leader dei 5Stelle ha pranzato con Paola Taverna, Carlo Sibilia e Nicola Morra: “Ladacon il Pd”, dice loro, ma è un messaggio rivolto a tutti, anche ai vertici del Movimento. Il fondatore nonché garante dà poi rassicurazioni sul futuro e su una gestione del Movimento che sarà più collegiale come chiedono in tanti.Ma i gruppi ...

