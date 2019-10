Tv Talk | una chiacchierata da bar con ospiti illustri ...

Un posto al sole - trame dal 14 al 18 ottobre : Diego rischia una denuncia per sTalking : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole, che avremo modo di vedere in onda la prossima settimana su Rai 3 a partire da lunedì 14 ottobre. Occhi puntati in primis su Diego, il quale si troverà in una situazione decisamente molto difficile che riguarda anche la sua ex fidanzata e addirittura rischierà di beccarsi una denuncia per stalking. E poi ancora assisteremo al ...

Valentina Pizzale - i messaggi della donna arrestata per sTalking all’ambrasciatore : “Butto giù l’ambasciata”. “Ti rovino - sei una me***” : “Vengo lì e butto giù l’ambasciata!”. “Bastardo, ti rovino! Mi hai illuso, sei una me…”. Questo il tenore di alcune tra mail e messaggi (scritti e vocali) di Valentina Pizzale inviati sul telefonino dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, la Pizzale, ai domiciliari per stalking, non avrebbe convinto il gip Wilma Passamonti durante l’interrogatorio di garanzia. La 41enne romana, che ...

Quando lo smartphone diventa una spia. "In Italia oltre mille vittime di sTalkerware" : Programmi informatici usati per sorvegliare partner ed ex sono sempre più diffusi. Lo rivela uno studio condotto da Kaspersky a livello globale: da gennaio ad agosto 37 mila utenti sono stati vittima di questi software almeno una volta

Firenze - il ristoratore Giorgio Pinchiorri indagato per sTalking verso una ex dipendente : L’ultimo episodio di una lunga serie sarebbe accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. All’uscita del nuovo ristorante nel centro di Firenze in cui lavora da un po’ di tempo, una donna di 33 anni si sarebbe trovata di fronte l’individuo che la molesterebbe da quasi cinque anni. Nonostante fosse insieme al compagno, giunto appositamente per proteggerla, il presunto stalker si sarebbe palesato per l’ennesima volta, chiedendole di far pace. Alla ...

Giovane donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno sTalker - poi scopre che era una persona insospettabile - il suo amato marito : Una Giovane donna per nove lunghi anni ha dovuto sopportare le minacce, delle volte anche molto pesanti, di uno stalker. L’uomo le inviava mail piene di insulti e intimidatorie. In queste mail lo stalker minacciava la donna di seguirla e una volta raggiunta di volerla picchiare e violentare. La donna ha temuto per la sua salute fino a quando non ha scoperto l’identità dello stalker. La donna ha scoperto che il misterioso stalker era ...

STalking - la storia di Lucia non è solo una storia di violenza. Ma è anche la storia di un fallimento dello Stato : Lucia Panigalli deve essere protetta dalle istituzioni e non deve vivere nella paura. Ha il diritto di essere una donna libera e lo Stato le deve garantire protezione. La sua non deve essere la cronaca di una morte annunciata come è accaduto in passato ad altre donne vessate da uomini violenti che prima sono state private della libertà e poi della vita: come Marianna Manduca, uccisa dopo 12 inutili denunce dall’ex marito, a Palagonia. O ...

Attore perseguitato da una sTalker cinquantenne russa : Francesco Castiglione, che ha recitato in Don Matteo e Un passo dal cielo, è stato perseguitato dalla donna per un anno con pedinamenti sotto casa e proposte sconce. “Mi piaci”, “Sei bello”, “Ti vorrei sposare” ma anche proposte a sfondo hot. Vittima di queste frasi l’Attore di fiction Francesco Castiglione, che giovedì notte ha fatto arrestare dai carabinieri una stalker cinquantenne di nazionalità russa. Secondo quanto riportato dal ...

STalking - cambia città e vita ma lui la ritrova a causa di una mail inviata per errore da gestore energia : Aveva cambiato città per sfuggire all’uomo con cui aveva avuto una relazione e che aveva cominciato a perseguitarla. Ma non solo: aveva ottenuto un nuovo numero di telefono, cassato l’account di Facebook. Ma lo stalker è riuscita a rintracciarla a causa di una lettera inviata da un gestore dell’energia che il persecutore avrebbe ricevuto per errore carpendo dati che per lui era diventati inaccessibili. La donna nel 2015 si era ...