Sta per iniziare la guerra dello streaming e Goldman Sachs punta su Netflix

BaStano 30 secondi per scongiurare un ictus : Uno strumento digitale di alta tecnologia applicato al polso per misurare in 30 secondi il ritmo del cuore: è l’apparecchio che il Fatebenefratelli-Isola Tiberina metterà a disposizione di uomini e donne over 65, sabato 12 e domenica 13 ottobre (dalle ore 9 alle ore 17), per la campagna gratuita di prevenzione contro la fibrillazione atriale. Sono infatti circa 850mila i casi diagnosticati in Italia ogni anno per la più temuta delle ...

Cosa significano tutte le icone della barra di Stato Huawei e Honor? Guida grafica per simboli : Più di qualcuno si sarà spesso chiesto Cosa significano esattamente tutte le icone della barra di stato Huawei e Honor. A parte i simboli più noti perché pure più facilmente presenti sullo schermo del telefono, ce ne sono molti che compaiono di rado e comunque hanno un significato non proprio intuitivo. Per questo motivo vale la pena presentare una Guida "grafica" per conoscere quanto al momento è ignoto. Grazie al contributo di Huawei ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Harrow rinnovata per una terza Stagione : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 8 ottobre La Serie Harrow, prodotta da ABC Studios International, è stata rinnovata ...

Formula 1 - Bottas in eStasi dopo le libere di Suzuka : “giornata divertente - ma non c’è tempo per riposarsi” : Il pilota finlandese ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di libere a Suzuka, confermando il proprio feeling con il tracciato nipponico E’ cominciato alla grande il fine settimana di Suzuka per Valtteri Bottas, che ha chiuso al comando sia la prima che la seconda sessione di prove libere. Il finlandese potrebbe anche partire in pole position nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche domenica mattina, ...

Dieci oggetti che fanno bene qualcosa di diverso da quello per cui erano Stati progettati : Dal ketchup alle cuffie da doccia, alcune trovate per sfruttare quello che avete già in casa per risolvere piccoli problemi

Ladispoli - pusher 22enne arreStato per possesso di 1 - 6 kg di marijuana e hashish : Roma – Ieri mattina i Carabinieri hanno arrestato un 22enne per spaccio di droga, già noto nell’ambiente della droga. Le forze dell’ordine hanno ritrovato occultati sotto terra numerosi panetti di hashish. Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, ieri mattina, hanno arrestato un 22enne di Cerveteri per il reato di detenzione ...

Concorsi IStaT e INRiM : per tecnologo - ricercatore e dirigente entro novembre : L'Istituto Nazionale di Statistica e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica hanno promulgato vari bandi di concorso pubblico, per il conferimento di diverse unità di personale in qualità di tecnologo, ricercatore e dirigente, da inserire nei propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di concorso a novembre L'ISTAT ha riaperto i termini per la presentazione della domanda e per ampliamento posti di 6 Concorsi pubblici, per titoli ...

X Factor 13 - Malika insultata per le sue scelte : “Mi hanno chiamata ‘cogl***’ e ‘put**** razziSta’” : Risveglio difficile per Malika Ayane che, dopo i fischi nella puntata di ieri di “X Factor”, è stata ricoperta di insulti di qualsiasi tipo sul Web per aver scelto o sacrificato qualcuno dei cantanti della sua squadra Under Uomini nell’ottica di portarne solo cinque agli Home Visit, come prevede il regolamento. Con lei per partiranno per Berlino per le ultime fasi Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a cuore aperto dopo una Stagione complicata : “cosa ho intenzione di fare? Ecco la verità” : Jorge Lorenzo sincero a pochi Gp dal termine di una stagione in MotoGp davvero complicata: le parole del maiorchino della Honda La nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo non ha regalato al maiorchino i risultati sperati. Il pilota non è riucsito ad essere competitivo, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate sulla moto, ma soprattutto del brutto infortunio che ha dovuto superare. Alessandro La Rocca /LaPresse “Che cosa ho ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura indagato per diffamazione : ha offeso su InStagram la sua avvocata per la parcella : Niccolò Bettarini, il 20enne figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, è indagato per diffamazione nei confronti del suo ormai ex legale, l’avvocato Alessandra Calabrò, che lo rappresentò come parte civile nel processo di primo grado a carico dei quattro giovani che, il primo luglio 2018, lo hanno colpito con coltellate, calci e pugni fuori dalla discoteca milanese Old Fashion. Lo scorso marzo, infatti, dopo che ...

La NBA ha annullato tutte le conferenze Stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in Cina : La NBA, la più importante lega di basket statunitense, ha annullato tutte le conferenze stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets che si giocano in Cina questa settimana. Come già accaduto durante la prima partita

L'ultima ipocrisia dello Stato : agenti sotto copertura contro il gioco d'azzardo : L’obiettivo è prevenire il gioco minorile e contrastare l'uso di pratiche illegali. Si punta (anche) a fare cassa, in un...

Sara - filmata per 8 minuti dal marito mentre Sta morendo : "Vogliamo la verità" : Aiello è morta a 36 anni il 3 giugno 2015. Il caso è stato portato alla ribalta dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto...

Cuneo fiscale 2020 : importo medio in buSta paga per lavoratore. Le stime : Cuneo fiscale 2020: importo medio in busta paga per lavoratore. Le stime Cuneo fiscale 2020, una delle parole chiave della prossima Manovra, sebbene gli effetti completi della misura si vedranno solo a partire dal 2021. Ma ciò che interessa ai lavoratori dipendenti è sapere a quanto ammonta esattamente l’incremento salariale in busta paga dopo la riduzione della tassazione. Inizialmente si era parlato di 1.500 euro annui, ma in realtà le ...