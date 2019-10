Perinetti | “Napoli e Inter cresciute | ma difficile competere con la Juventus”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 11 ottobre 2019): il Napoli si è consolidato con un organico più ricco, l’con Conte è cresciuta come mentalità, però la Juventus è sempre davanti Giorgio, direttore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva delle squadre pretendenti allo Scudetto che a parer suo sono Juventus, Napoli edcon i bianconeri decisamente favoriti per la conquista del titolo tricolore. Queste le sue parole: “La sosta del campionato incentiva sempre i cambi di allenatore. Questo campionato è di un livello più alto, tante squadre hanno grandi aspettative e di conseguenza più velocemente ci sono delusione o timore di non centrare l’obiettivo. Giampaolo e Di Francesco sono preparati e pensavamo di avere più tempo a disposizione, le proprietà di Milan e Sampdoria non sono state dello stesso avviso. Lotta Scudetto? Il Napoli si è consolidato con un organico più ricco, l’...

