Paolo Mieli a Omnibus | Voto in Umbria | se Pd e M5s perdono si apre una crisi

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

PiazzaPulita - Paolo Mieli attacca Giuseppe Conte sulla manovra : "Caspita - allora è un mago" : A smontare le favole del governo giallorosso ci pensa Paolo Mieli, che era ospite in studio a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Subito dopo l'intervista a Roberto Gualtieri, il ministro dell'Economia, si fa il punto sulla manovra

DiMartedì - Paolo Mieli : "Il governo dell'anno scorso aveva idee forti. Di questo non ricordo nulla" : "Il governo dell'anno scorso (quello di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ndr) aveva delle idee forti, un programma più forte, dal reddito di cittadinanza a quota 100 fino ai migranti. Si poteva essere d'accordo o meno ma erano politiche che si ricordavano. Quello di adesso non ha niente, non ricordo

Paolo Mieli su Matteo Salvini : "La crisi di governo? Un giorno capiremo la sua mossa" : Parla da storico quale è, Paolo Mieli. Lo fa in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui presenta il suo ultimo libro, Trenta casi di manipolazioni della storia (Rizzoli, 336 pagine, 19,50 euro). L'ex direttore del Corriere della Sera passa in rassegna vicende relative a D'Annunzio e De Gasperi, dal

Con-vivere - a Carrara il festival dedicato all’educazione e alla formazione : tra gli ospiti Mogol - Danilo Rea e Paolo Mieli : Cosa significa oggi educare? All’istruzione e alla formazione è dedicata l’edizione 2019 di “Con-vivere”, il festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara sotto la direzione scientifica del filosofo cagliaritano Remo Bodei. Dal 5 all’8 settembre, la città del marmo ospiterà conferenze e dibattiti gratuiti sul tema della formazione con accademici, giornalisti, scienziati: nel lungo elenco degli ospiti ci sono Paolo Mieli, ...

Radio24 - il 2 settembre debutta il nuovo palinsesto : a 24Mattino Simone Spetia con Paolo Mieli e Maria Latella : debutta il 2 settembre il nuovo palinsesto di Radio24. La nuova programmazione prende il via alle 6.30 con “24Mattino” che torna senza Oscar Giannino ma con Simone Spetia affiancato, nella fascia della rassegna stampa, da Paolo Mieli, per un commento sulle notizie e sui temi del giorno. Dalle 8 alle 9, il programma prosegue poi in doppia conduzione, con Spetia e Maria Latella, per lo spazio dedicato alle interviste ai protagonisti ...